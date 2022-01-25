Эксперт Роспотребнадзора: Доля детей среди заболевших COVID-19 достигла 15%

Доля детей среди заболевших коронавирусом при появлении штамма "омикрон" возросла до 15 процентов. Об этом рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

По его словам, дети болели всеми геновариантами, их частота вовлечения в эпидпроцесс составляла 10-11 процентов. "Применительно к "омикрону" приходят данные, что дети вовлекаются в эпидпроцесс в 15% случаев", - цитирует РИА Новости Горелова. Специалист пояснил: эта цифра говорит о том, что "омикрон"-штамм заразен для всех возрастных категорий.

Ранее стало известно, что НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи получил разрешение на проведение клинических исследований вакцины против коронавирусной инфекции для детей. Целью является оценка безопасности, переносимости и иммуногенности лекарственного препарата "Гам-КОВИД-Вак М". Сейчас эта вакцина применяется для вакцинации подростков старше 12 лет.