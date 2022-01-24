Центр Гамалеи начинает испытания вакцины против коронавируса для детей

НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи получил разрешение на проведение клинических исследований вакцины против коронавирусной инфекции для детей, информация об этом размещена в реестре разрешений на проведение клинических исследований.

Как следует из документа, целью клинического исследования является оценка безопасности, переносимости и иммуногенности лекарственного препарата "Гам-КОВИД-Вак М". Сейчас эта вакцина применяется для вакцинации подростков старше 12 лет.

О том, что Центр Гамалеи готовится испытывать свою вакцину для детей более младшего возраста - от 6 до 11 лет, в конце декабря сообщил его руководитель Александр Гинцбург, когда научное учреждение подало соответствующий пакет документов в Минздрав.

Гинцбург также отметил, что после получения разрешения на проведение исследования потребуется около трех месяцев.