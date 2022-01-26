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26.01.2022 15:26
Рубрика: Общество

В древнем храме Ирака найдены изображения "суперживотных"

Текст: Денис Передельский
Фото: Aliph-ISMEO project at Hatra / Antiquity Publications Ltd Фото: Aliph-ISMEO project at Hatra / Antiquity Publications Ltd
Фото: Aliph-ISMEO project at Hatra / Antiquity Publications Ltd

Международная команда археологов впервые задокументировала свидетельства того, что в древности на территории современного Ирака практиковалось скрещивание животных для выведения суперпород, которые могли принадлежать только представителям высшего сословия.

Фото: Trnava Office of the Monuments Board of the Slovak Republic
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Работа ученых опубликована издательством Cambridge University Press, найти ее можно на страницах журнала Antiquity. Впервые после многолетнего перерыва команда европейских археологов была допущена для исследования в храм Аллата в Хатре. Он был построен во втором веке нашей эры.

Одним из наиболее интригующих открытий стали барельефы, представляющие собой два ряда изображений сидящих верблюдов. Цепочки этих животных сходятся в центре у царского портрета. Археологов заинтересовал внешний вид животных, и они прибегли к помощи биологов.

Последние помогли определить, что изображенные в древности верблюды не были чистыми представителями известных науке видов. Исследование показало, что это были двугорбые верблюды, выведенные искусственным способом в результате гибридизации верблюдов видов Camelus bactrianus и Camelus dromedarius.

Эксперты объясняют, что скрещивание верблюдов разных видов, вероятно, было попыткой создать суперживотных специально для правителя. Ведь у царя лучшим должно было быть все, включая верблюдов. Эти животные у царя должны были быть более сильными, крупными и выносливыми, чем у его поданных.

Фото: INAH
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Изображение правителя на барельефе идентифицировать не удалось, так как часть лица оказалась сколота. Однако сохранилась царская борода и корона на голове. Археологи считают, что барельефы появились во время строительства храма, а его строителями считаются царь Санатрук I и его сын, наследный принц Абдсамия. Сам храм был возведен около 168 года нашей эры. Отметим, что верблюды изображены почти в натуральную величину.

Это не первое подобное открытие последнего времени. Как уже писала "РГ", ранее археологи в Сирии обнаружили старейший пример гибридизации животных. Останки животных, полученных в результате скрещивания домашнего осла и уже вымершего дикого сирийского кулана, были найдены в древнем погребальном комплексе.

Общество Наука Культура Арт Музеи и памятники

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