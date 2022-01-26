В древнем храме Ирака найдены изображения "суперживотных"

Международная команда археологов впервые задокументировала свидетельства того, что в древности на территории современного Ирака практиковалось скрещивание животных для выведения суперпород, которые могли принадлежать только представителям высшего сословия.

Работа ученых опубликована издательством Cambridge University Press, найти ее можно на страницах журнала Antiquity. Впервые после многолетнего перерыва команда европейских археологов была допущена для исследования в храм Аллата в Хатре. Он был построен во втором веке нашей эры.

Одним из наиболее интригующих открытий стали барельефы, представляющие собой два ряда изображений сидящих верблюдов. Цепочки этих животных сходятся в центре у царского портрета. Археологов заинтересовал внешний вид животных, и они прибегли к помощи биологов.

Последние помогли определить, что изображенные в древности верблюды не были чистыми представителями известных науке видов. Исследование показало, что это были двугорбые верблюды, выведенные искусственным способом в результате гибридизации верблюдов видов Camelus bactrianus и Camelus dromedarius.

Эксперты объясняют, что скрещивание верблюдов разных видов, вероятно, было попыткой создать суперживотных специально для правителя. Ведь у царя лучшим должно было быть все, включая верблюдов. Эти животные у царя должны были быть более сильными, крупными и выносливыми, чем у его поданных.

Изображение правителя на барельефе идентифицировать не удалось, так как часть лица оказалась сколота. Однако сохранилась царская борода и корона на голове. Археологи считают, что барельефы появились во время строительства храма, а его строителями считаются царь Санатрук I и его сын, наследный принц Абдсамия. Сам храм был возведен около 168 года нашей эры. Отметим, что верблюды изображены почти в натуральную величину.

Это не первое подобное открытие последнего времени. Как уже писала "РГ", ранее археологи в Сирии обнаружили старейший пример гибридизации животных. Останки животных, полученных в результате скрещивания домашнего осла и уже вымершего дикого сирийского кулана, были найдены в древнем погребальном комплексе.