Йога и аюрведа становятся все популярнее в России

С началом пандемии и, как следствие, закрытием спортивных залов многие решили заняться спортом дома. И нередко для этого выбирают йогу.

Звезды в соцсетях через одного фотографируются на ковриках для йоги и рассказывают о своих тренировках. А российские врачи, которые лечат пациентов с коронавирусом, часто советуют: "После выздоровления занимайтесь йоговской дыхательной гимнастикой, она поможет вам быстрее избавиться от последствий болезни!" Так что в ней такого, в этой йоге?

Йога - это целостное и многогранное учение о познании себя и окружающего мира. Это конкретная система, в которой много физических упражнений и методик, позволяющих человеку реализовать внутренний потенциал, раскрыть заложенные в каждом колоссальные физические и ментальные способности, поддерживать себя в прекрасной физической форме. Йога является основой индийской традиционной медицины вот уже 5 тысяч лет. Главная ее цель - помочь укрепить здоровье и улучшить сопротивляемость стрессам. Причем речь идет не только о физическом здоровье, но и об умственном, эмоциональном, духовном.

Основными составляющими йоги являются физические упражнения, дыхательные техники и медитация. Люди обращались и обращаются к ней с совершенно разными запросами: кто-то хочет улучшить концентрацию внимания, кто-то - успокоить психику, отрегулировать гормональный фон, улучшить сон или побороть постоянную усталость. Сегодня врачи действительно рекомендуют познакомиться с йогой еще и тем, кто недавно переболел коронавирусом.

"Каждому человеку программу реабилитации после коронавируса надо разрабатывать индивидуально. Я могу сказать всем, что универсальный способ - это йоговское дыхание, дыхательная гимнастика, которая адаптирована нашим доктором Анастасией Стрельниковой. Вот этим надо заниматься всем, кто перенес коронавирус, это будет полезно всем системам. Потому что надо в первую очередь отрегулировать снабжение организма кислородом - от него зависит все", - цитирует агентство МИА "Россия сегодня" доктора медицинских наук, врача-иммунолога, специалиста по особо опасным инфекциям Владислава Жемчугова.

Индия подарила миру еще одно понятие - "аюрведа", которое является названием огромной системы альтернативной медицины, существующей уже более 3 тысяч лет

Сегодня йогу практикуют более 300 миллионов человек в мире - и это число продолжает быстро расти. С 2015 года отмечается Международный день йоги, учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН после предложения индийского премьер-министра Нарендры Моди. Это 21 июня - день летнего солнцестояния, который имеет особое значение во многих частях мира. Москва активно принимала участие в первом праздновании Дня йоги: на Фестивальной площади парка "Сокольники" прошло крупное мероприятие, организованное Культурным центром им. Джавахарлала Неру при посольстве Индии в РФ. Этот день в России продолжают отмечать ежегодно.

Aюрведическая терапия - это путешествие, сочетающее использование лекарственных трав, специальную диету, медитацию и йогу. Фото: gettyImages.com

Свою популярность в нашей стране йога набирает уже несколько лет. Еще в 2014 году, как показало исследование TNS Marketing Index, хотя бы раз посетили занятия йогой 1,37 миллиона взрослых россиян. Это, по мнению TNS, 2,3 процента взрослого населения страны. По данным компании "ГидМаркет", в период с 2015 по 2019 год объем рынка йоги в России увеличился в 1,4 раза - на 10,7 миллиарда рублей.

Индия подарила миру еще одно понятие - "аюрведа", которое является названием огромной системы альтернативной медицины, существующей уже более 3 тысяч лет. В переводе с санскрита это слово означает "знание жизни". В основе аюрведы лежит идея о том, что любая болезнь возникает из-за дисбаланса в сознании человека или стресса, а потому главная цель этой системы - восстановить баланс между телом, разумом, духом и окружающим миром. Лечение по аюрведе строится на использовании лекарственных трав, специальной диете, медитации, массаже, лечебных маслах и т.д.

По мнению некоторых экспертов, аюрведа может позитивно сказаться на процессе выздоровления человека, если ее использовать как дополнительную терапию в сочетании со стандартной медицинской помощью. Специалисты, практикующие аюрведу, в Индии проходят обучение, которое официально признано государством. С 2016 года по решению властей в стране отмечают Национальный День аюрведы, приуроченный к дню рождения Дханвантари - бога аюрведы.