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26.01.2022 07:49
Рубрика: Общество

Как подавать документы в вуз через суперсервис

Текст: Мария Агранович
Российская газета - Неделя № 17(8665)
В 2021 году 537 российских вузов провели приемную кампанию на площадке суперсервиса - этот показатель увеличился в 10 раз по сравнению с предыдущим учебным годом.
Больше не нужно нести в вуз папку с документами: сделать это можно онлайн - в пару кликов. Фото: РИА Новости Больше не нужно нести в вуз папку с документами: сделать это можно онлайн - в пару кликов. Фото: РИА Новости
Больше не нужно нести в вуз папку с документами: сделать это можно онлайн - в пару кликов. Фото: РИА Новости

А в 2022 году уже более 800 вузов будут принимать документы у абитуриентов через суперсервис "Поступление в вуз онлайн".

Фото: РИА Новости
Почему школьники ошибаются с выбором вуза, а студенты меняют профессию

- В этом году планируется использование суперсервиса для приема абитуриентов более чем в 800 государственных вузах и их филиалах, - заявил Дмитрий Чернышенко. - Так как число учебных заведений снова существенно возрастет, нужно обеспечить высокое качество работы суперсервиса. Абитуриентам должно быть предельно понятно, как получить услугу.

Вице-премьер поручил минобрнауки перед стартом приемной кампании, но не позднее мая 2022 года, протестировать суперсервис "Поступи в вуз онлайн", направить в вузы технические требования по организации работы и постоянно взаимодействовать с ними.

Что можно сделать с помощью сервиса?

- выбрать вузы для поступления;

- направить заявление о согласии на зачисление с приложением необходимых документов;

- узнать о датах дополнительных вступительных испытаний в вузах;

- отслеживать свое место в конкурсных списках;

- вносить изменения в заявление;

- узнать о зачислении, получив уведомление от вуза.

Перед стартом приемной кампании, но не позднее мая 2022 года, минобрнауки протестирует суперсервис и направит в вузы рекомендации, если выявит неполадки в работе

Суперсервис работает на базе платформы "Госуслуги", а значит, нужно как минимум зарегистрироваться там. Дело несложное, но очень полезное - не только для того, чтобы удобнее было подавать документы в университет, но и для многих других бытовых "процедур" - заплатить за квартиру, записаться к врачу и т.д.

Как правильно подать документы на поступление

После регистрации на "Госуслугах" нужно выбрать раздел "Подача заявления на поступление в вуз" и заполнить заявление.

- Укажите результаты ЕГЭ и вступительных испытаний. Если на момент подачи заявления окончательных результатов ЕГЭ-2022 еще не будет - не беда. Они будут переданы в вуз автоматически, когда их опубликуют.

- Выберите вузы, в которые хотите поступить. В 2022 году это не более 5 вузов (можно выбрать от 2 до 10 направлений подготовки в каждом). В сервис встроен удобный поиск по университетам и специальностям.

- Укажите индивидуальные достижения и загрузите подтверждающий документ, например диплом об участии в олимпиаде. Это даст дополнительные баллы при поступлении.

Абитуриенты 800 с лишним российских вузов и их филиалов смогут подать документы через суперсервис "Поступление в вуз онлайн". Фото: GettyImages

- Внесите сведения документа об образовании, если он уже есть - серия, номер, кем и когда он выдан. Если аттестат уже добавлен в личный кабинет на "Госуслугах", то в сервисе "Поступление в вуз онлайн" данные появятся автоматически.

- Хотите поступать по целевому договору? Не забудьте это указать.

- Далее отправляете заявление и следите за уведомлениями от вузов. Будьте внимательны: приемные комиссии вузов могут попросить вас заменить копии, которые плохо читаются. Отреагировать нужно быстро. Если вуз проводит дополнительные вступительные испытания, вам необходимо на них записаться.

- Все готово? Дополнительные испытания пройдены? Следите за своим местом в конкурсных списках - это тоже можно делать онлайн. И теперь - самый сложный момент: выбрать вуз, куда вы подадите согласие на зачисление.

- При необходимости заявление можно отозвать и подать в другой вуз.

- После того как вуз опубликует приказы о зачислении, вам придет уведомление.

Кстати

В 2023/2024 учебном году в вузах будет более 590 тысяч бюджетных мест. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Фото: Vesti.ru
Эксперты предложили ввести возрастной порог для поступления в вузы

- Наша задача - предоставить молодым людям доступное качественное высшее образование там, где они родились и окончили школу, - подчеркнул министр. - С 2020 года мы поступательно увеличиваем количество бюджетных мест, основную часть получают регионы. В этом году пороги университетов переступят сотни тысяч первокурсников, более 588 тысяч из которых будут учиться на бюджете. Это уже на 11,5 тысячи мест больше, чем в прошлом году. Рост продолжится: на 2023/2024 учебный год мы распределим в вузы 590 156 бюджетных мест.

Сегодня в российских университетах высшее образование получают более 4 миллионов человек, причем свыше 324 тысяч приехали из-за рубежа.

Общество Образование Классный час с Марией Агранович

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