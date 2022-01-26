Косачев: США невыгодно прекращение конфликта на Украине

Опасность ситуации, конечно, не в коварных планах России. Но риски возникают, во-первых, из эффекта самосбывающегося пророчества. Классическая теорема Томаса в социологии говорит: "Если человек определяет ситуацию как реальную, она - реальна по своим последствиям". Даже если агрессии нет, все уже начинают вести себя сообразно самовнушениям о ней.

Во-вторых, есть определенный разрыв в задачах у различных игроков.

Многие говорят, что любая авантюра Киева в духе грузинской августа 2008 года закончится для него поражением. Однако не все учитывают, что поражение Киеву в чем-то выгоднее, чем победа. Ведь военная победа над ДНР и ЛНР заставила бы жить вместе с униженными и ненавидящими майданную власть людьми. Неизбежные репрессии только усилили бы реакцию.

А вот поражение дало бы возможность с облегчением избавиться от неудобных регионов вследствие агрессии, которую Киев безуспешно пытается показать миру уже восьмой год. Можно будет активно "продавать" миру образ жертвы, быть в центре внимания, создавать различные "донецкие платформы" по образцу "крымской", чтобы собирать сочувствующих, и, что еще важнее - деньги. А также мобилизовать внутреннюю поддержку власти, несмотря на ее социальные провалы.

Это означает, что есть интерес в прямом военном конфликте с Россией - с любым исходом.

Странам "старой" Европы нужно прекращение противостояния дипломатическим путем, но с признанием России виновной, ибо иначе всплывет ответственность самих европейцев за развитие событий на Украине, начиная с неприглядной роли в ходе "евромайдана".

Восточноевропейскому русофобскому лобби нужно любой ценой избежать взаимоприемлемых договоренностей Запада и Россией в сфере безопасности, что лишило бы его статуса вечно "прифронтовых" и, тем самым, пользующихся повышенным вниманием.

Наконец, США невыгодно прекращение конфликта в нынешнем его тлеющем формате, даже через победу. Они считают его ловушкой для России и фактором ее ослабления, и, одновременно, сплочения Запада под руководством США. Формальное урегулирование вернет отношения между ЕС и Россией в нормальное русло, а Украину - к ее внутренним нерешаемым проблемам.

Тем самым, угроза эскалации военных действий в зоне конфликта на Донбассе будет актуальной, пока есть силы, заинтересованные в ней. Не ради своей страны или высоких интересов, а, что называется, "шкурно". Кому война, а кому мать родна.

Россия и Америка могут вести переговоры, можно оживить "нормандский формат", но всегда есть вероятность, что найдется тот, кто спровоцирует самый опасный сценарий - это один из уроков событий августа 2008 года на Кавказе.

Увы, его не усвоили на Западе, вынеся из тех событий лишь одно: в любой непонятной ситуации - вводи санкции против России. И это, конечно, тревожит. Избежать самосбывающихся пророчеств можно лишь волей и разумом. Милитаристская истерика не способствует ни тому, ни другому.

Источник: страница Константина Косачева в Facebook