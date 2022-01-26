Косачев: США невыгодно прекращение конфликта на Украине

Новости

Песков назвал безболезненными призывы "заморозить" активы Путина 13:14
Путин 28 января поговорит с Макроном по телефону 13:09
Матвиенко высказалась по проблеме бродячих собак 13:05
МИД РФ: Россия пока не получила ответ НАТО по гарантиям безопасности 13:03
Представитель РФ: Сбившую MH17 ракету пустили из контролируемого Киевом места 12:55
Лавров: Москва примет меры при игнорировании Западом российских предложений 12:49
Гражданин США арестован в Воронеже за нападение на полицейского 12:44
Forbes назвал потери богатейших россиян из-за падения фондовых индексов 12:43
Мурашко рассказал о задачах детского здравоохранения 12:41
Лавров: США пытаются наказать РФ и Китай санкциями против спецслужб 12:39
В Подмосковье изъяли свыше 30 килограммов наркотиков 12:34
"Желтый" уровень погодной опасности продлили в Москве до пятницы 12:19
Леонид Куравлев после Коммунарки будет проходить реабилитацию 12:07
Российский экспорт сельхозтехники в 2021 году показал рекордный рост 11:45
Полузащитник "Спартака" Хендрикс улетел на медосмотр в "Фейенорд" 11:40
Захарова ответила на слова Блинкена об "агрессии России" на своих границах 11:38
Средний размер автокредита в России обновил рекорд 11:37
Пашинян заболел коронавирусом 11:36
ДНР: Украинские силовики перебрасывают в Донбасс боеприпасы для наступления 11:35
Лекарство от туберкулеза в России будет стоить дешевле в 19 раз 11:33
Капитан олимпийской сборной РФ по керлингу приняла присягу в Росгвардии 11:30
МИД РФ: Угрозы ввести санкции из-за Украины не относятся к реальной политике 11:27
Мишустин направил более 17,3 млрд рублей на зарплаты новых медработников 11:00
Льготные кредиты ФОТ 3.0 помогли сохранить около 650 тысяч рабочих мест 11:00
Матвиенко попросила сенаторов держать на контроле ситуацию с вакцинацией 10:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Задайте ваши вопросы о защите от штамма "омикрон" Минздраву России
Задайте ваши вопросы о защите от штамма "омикрон" Минздраву России
26.01.2022 13:04
Рубрика: Власть

Косачев: США невыгодно прекращение конфликта на Украине

Текст: Константин Косачев (заместитель председателя Совета Федерации)
Нагнетание страстей вокруг уже гарантированного Западом нападения России на Украину (нас на эту тему не спрашивают) обслуживает все те же цели, что и раньше: представить Россию в виде агрессора, сплотить ряды стран Запада и отвлечь общее внимание от российских предложений по гарантиям безопасности. Будь эти инициативы реализованы, они бы попросту сокрушили всю пропаганду, убедительно доказав, что украинское - как и все прочие конфликтные досье, возникли сугубо из-за расширения НАТО.

Опасность ситуации, конечно, не в коварных планах России. Но риски возникают, во-первых, из эффекта самосбывающегося пророчества. Классическая теорема Томаса в социологии говорит: "Если человек определяет ситуацию как реальную, она - реальна по своим последствиям". Даже если агрессии нет, все уже начинают вести себя сообразно самовнушениям о ней.

Фото: Reuters
Как США рассчитывают столкнуть украинцев и россиян

Во-вторых, есть определенный разрыв в задачах у различных игроков.

Многие говорят, что любая авантюра Киева в духе грузинской августа 2008 года закончится для него поражением. Однако не все учитывают, что поражение Киеву в чем-то выгоднее, чем победа. Ведь военная победа над ДНР и ЛНР заставила бы жить вместе с униженными и ненавидящими майданную власть людьми. Неизбежные репрессии только усилили бы реакцию.

А вот поражение дало бы возможность с облегчением избавиться от неудобных регионов вследствие агрессии, которую Киев безуспешно пытается показать миру уже восьмой год. Можно будет активно "продавать" миру образ жертвы, быть в центре внимания, создавать различные "донецкие платформы" по образцу "крымской", чтобы собирать сочувствующих, и, что еще важнее - деньги. А также мобилизовать внутреннюю поддержку власти, несмотря на ее социальные провалы.

Это означает, что есть интерес в прямом военном конфликте с Россией - с любым исходом.

Странам "старой" Европы нужно прекращение противостояния дипломатическим путем, но с признанием России виновной, ибо иначе всплывет ответственность самих европейцев за развитие событий на Украине, начиная с неприглядной роли в ходе "евромайдана".

Восточноевропейскому русофобскому лобби нужно любой ценой избежать взаимоприемлемых договоренностей Запада и Россией в сфере безопасности, что лишило бы его статуса вечно "прифронтовых" и, тем самым, пользующихся повышенным вниманием.

Наконец, США невыгодно прекращение конфликта в нынешнем его тлеющем формате, даже через победу. Они считают его ловушкой для России и фактором ее ослабления, и, одновременно, сплочения Запада под руководством США. Формальное урегулирование вернет отношения между ЕС и Россией в нормальное русло, а Украину - к ее внутренним нерешаемым проблемам.

Захарова ответила на слова Блинкена об "агрессии России" на своих границах

Тем самым, угроза эскалации военных действий в зоне конфликта на Донбассе будет актуальной, пока есть силы, заинтересованные в ней. Не ради своей страны или высоких интересов, а, что называется, "шкурно". Кому война, а кому мать родна.

Россия и Америка могут вести переговоры, можно оживить "нормандский формат", но всегда есть вероятность, что найдется тот, кто спровоцирует самый опасный сценарий - это один из уроков событий августа 2008 года на Кавказе.

Увы, его не усвоили на Западе, вынеся из тех событий лишь одно: в любой непонятной ситуации - вводи санкции против России. И это, конечно, тревожит. Избежать самосбывающихся пророчеств можно лишь волей и разумом. Милитаристская истерика не способствует ни тому, ни другому.

Источник: страница Константина Косачева в Facebook

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации Отношения России и Украины Россия и США

Главное сегодня

МИД РФ: Угрозы ввести санкции из-за Украины не относятся к реальной политике
Мишустин направил более 17,3 млрд рублей на зарплаты новых медработников
Представитель РФ: Сбившую MH17 ракету пустили из контролируемого Киевом места
Захарова ответила на слова Блинкена об "агрессии России" на своих границах
ДНР: Украинские силовики перебрасывают в Донбасс боеприпасы для наступления
Какие изменения ждут российских пенсионеров в 2022 году
В Кремле назвали условие контактов Путина с Байденом