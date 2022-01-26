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26.01.2022 12:49
Рубрика: Власть

Лавров: Москва примет меры при игнорировании Западом российских предложений

Москва предпримет необходимые ответные меры, если не получит от США и НАТО конструктивный ответ на российские предложения по гарантиям безопасности. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в Госдуме.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
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"Замотать наши проекты в бесконечных дискуссиях, а такая линия отчетливо просматривается, замотать нашу инициативу мы не дадим", - заявил министр иностранных дел России.

Он также напомнил, что американский госсекретарь Энтони Блинкен на встрече в Женеве обещал на этой неделе передать России "постатейные ответы" на ее предложения по безопасности.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В частности, документ предполагает отказ альянса от расширения на восток, в том числе от принятия в состав НАТО Украины. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Москва ждет письменного ответа на каждое предложение РФ по гарантиям безопасности.

При этом официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Вашингтон не намерен идти на уступки Москве в вопросах безопасности.

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