Новости

СМИ: Северная Корея осуществила два ракетных пуска 08:14
В ДНР заявили, что Киев перебросил в Донбасс танки и РСЗО 07:50
Байден помирился с журналистом, которого обидел 07:37
Представитель Госдепа: США не пойдут на уступки в вопросах безопасности 07:23
Врач объяснил, почему больной не ощущает поражение легких при COVID-19 06:46
В Гаити более 50 человек пострадали в результате землетрясения 06:22
НАСА: Телескоп "Джеймс Уэбб" выведен на рабочую орбиту 05:35
На Камчатке треть чиновников переведут на дистант из-за COVID-19 05:26
Ученые: Камчатские вулканы могут стать угрозой для авиации 04:36
На Колыме два человека погибли при обрушении шахты 04:31
Эксперт Роспотребнадзора: Доля детей среди заболевших COVID-19 достигла 15% 04:30
Неизвестные "заминировали" аэропорт и школы на Сахалине 04:25
На острове Беринга после пожара в котельной ввели режим ЧС 04:03
Байден оскорбил журналиста после вопроса об инфляции в США 03:57
Власти Греции объявили вторник выходным днем из-за снегопада 03:30
Грузовой корабль Dragon успешно приводнился в Атлантическом океане 03:08
В Камеруне 6 человек погибли в давке перед матчем Кубка африканских наций 02:44
Госдеп: США дадут письменный ответ по гарантиям безопасности на этой неделе 02:05
Защитник сборной Коморских островов совершил 4 сейва на Кубке Африки 01:26
Истребитель F-35 упал в море при посадке на авианосец ВМС США 01:22
Сердар Азмун заболел коронавирусом 00:05
Посол РФ назвал "несусветной ложью" сообщения об эвакуации дипломатов из США 24.01.2022
Военных из Джибути научат управлять роботом-сапером "Уран-6" 24.01.2022
Богослужение в Татьянин день в храме при МГУ пройдет без архиерея 24.01.2022
Захарова адресовала Le Figaro подборку фото со смеющимся Лавровым 24.01.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Задайте ваши вопросы о защите от штамма "омикрон" Минздраву России
Задайте ваши вопросы о защите от штамма "омикрон" Минздраву России
25.01.2022 07:23
Рубрика: В мире

Представитель Госдепа: США не пойдут на уступки в вопросах безопасности

Вашингтон не намерен идти на уступки Москве в вопросах безопасности, а прогресс возможен лишь на основе взаимных действий. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Фото: Reuters
Как США рассчитывают столкнуть украинцев и россиян

По его словам, ключевой момент заключается в том, что любые шаги американской стороны не будут являться уступками, они должны будут предприниматься на взаимной основе. Прайс добавил, что России также "придется что-то делать" для обеспечения безопасности, пишет РИА Новости.

Представить Госдепа сообщил также, что США проводит консультации с партнерами. Он также заявил, что Вашингтон планирует дать письменный ответ на российские предложения по гарантиям безопасности на этой неделе.

Игнорирование Западом озабоченностей России в сфере безопасности "будет иметь самые серьезные последствия". В первую очередь речь идет о развертывании сил НАТО у российских границ и продолжающемся военном освоении США и их союзниками территории Украины. Такое предостережение озвучили в МИД РФ, комментирую итоги переговоров главы ведомства Сергея Лаврова с американским коллегой Энтони Блинкеном в Женеве в пятницу. В министерстве отметили, что "этого можно избежать, если Вашингтон позитивно отреагирует на наши проекты соглашений по гарантиям безопасности".

В мире США Россия и США

Главное сегодня

Эксперт Роспотребнадзора: Доля детей среди заболевших COVID-19 достигла 15%
Госдеп: США дадут письменный ответ по гарантиям безопасности на этой неделе
Путин обсудил с президентом Кубы координацию действий на мировой арене
ЦБ приостановил покупку валюты по бюджетному правилу
Истребитель F-35 упал в море при посадке на авианосец ВМС США
"Мы долго запрягали": Сергей Лавров подвел дипломатические итоги года
Генсек ОДКБ назвал зачинщиков беспорядков в Казахстане