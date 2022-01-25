Представитель Госдепа: США не пойдут на уступки в вопросах безопасности

Вашингтон не намерен идти на уступки Москве в вопросах безопасности, а прогресс возможен лишь на основе взаимных действий. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

По его словам, ключевой момент заключается в том, что любые шаги американской стороны не будут являться уступками, они должны будут предприниматься на взаимной основе. Прайс добавил, что России также "придется что-то делать" для обеспечения безопасности, пишет РИА Новости.

Представить Госдепа сообщил также, что США проводит консультации с партнерами. Он также заявил, что Вашингтон планирует дать письменный ответ на российские предложения по гарантиям безопасности на этой неделе.

Игнорирование Западом озабоченностей России в сфере безопасности "будет иметь самые серьезные последствия". В первую очередь речь идет о развертывании сил НАТО у российских границ и продолжающемся военном освоении США и их союзниками территории Украины. Такое предостережение озвучили в МИД РФ, комментирую итоги переговоров главы ведомства Сергея Лаврова с американским коллегой Энтони Блинкеном в Женеве в пятницу. В министерстве отметили, что "этого можно избежать, если Вашингтон позитивно отреагирует на наши проекты соглашений по гарантиям безопасности".