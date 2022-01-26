Распоряжение губернатора Костромской области от 26 января 2022 года № 24-р "О внесении изменений в распоряжение губернатора Костромской области от 17.03.2020 № 128-р"

В целях принятия мер по снижению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), на основании предложений Главного государственного санитарного врача по Костромской области от 24 января 2022 года, в соответствии с протоколом заседания комиссии при губернаторе Костромской области по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, от 25 января 2022 года № 2:

1. Внести в распоряжение губернатора Костромской области от 17 марта 2020 года № 128-р "О введении режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области" (в редакции распоряжений губернатора Костромской области от 23.03.2020 № 140-р, от 25.03.2020 № 147-р, от 27.03.2020 № 149-р, от 28.03.2020 № 157-р, от 29.03.2020 № 158-р, от 31.03.2020 № 162-р, от 04.04.2020 № 173-р, от 17.04.2020 № 201-р, от 29.05.2020 № 258-р, от 08.06.2020 № 288-р, от 11.06.2020 № 299-р, от 19.06.2020 № 314-р, от 30.06.2020 № 327-р, от 10.07.2020 № 352-р, от 15.07.2020 № 359-р, от 18.07.2020 № 370-р, от 01.10.2020 № 540-р, от 21.10.2020 № 632-р, от 30.10.2020 № 680-р, от 15.11.2020 № 728-р, от 19.11.2020 № 743-р, от 20.11.2020 № 745-р, от 10.12.2020 № 823-р, от 14.01.2021 № 16-р, от 28.01.2021 № 62-р, от 03.02.2021 № 88-р, от 11.02.2021 № 116-р, от 20.02.2021 № 141-р, от 26.02.2021 № 158-р, от 10.03.2021 № 194-р, от 25.03.2021 № 229-р, от 10.04.2021 № 281-р, от 23.04.2021 № 323-р, от 06.05.2021 № 352-р, от 21.05.2021 № 397-р, от 05.06.2021 № 422-р, от 16.06.2021 № 461-р, от 25.06.2021 № 500-р, от 05.07.2021 № 528-р, от 08.07.2021 № 545-р, от 22.07.2021 № 577-р, от 19.08.2021 № 635-р, от 20.09.2021 № 744-р, от 08.10.2021 № 791-р, от 22.10.2021 № 844-р, от 28.10.2021 № 867-р, от 19.11.2021 № 946-р) следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 4.9 слова "1 февраля" заменить словами "1 марта";

2) в абзаце первом пункта 4.10 слова "1 февраля" заменить словами "1 марта";

3) пункты 4.10.2-4.10.4 признать утратившими силу;

4) пункт 4.10.5 изложить в следующей редакции:

"4.10.5. Собственник (арендатор, пользователь) объекта, указанного в пункте 4.10 настоящего распоряжения, организатор мероприятия на территории указанного объекта, ответственные работники несут административную ответственность за нарушение требований, указанных в пункте 4.10 настоящего распоряжения.";

5) пункты 4.12 - 4.19 признать утратившими силу.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор области С.Ситников







