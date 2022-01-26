Лавров: Действия США подрывают доверие к доллару

Власти США делают все возможное, чтобы подорвать доверие к доллару, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления в Госдуме.

В связи с этим Россия стремится сокращать зависимость от американской валюты. "Мы всячески стимулируем переход на расчет в национальных валютах", - отметил министр.

Ранее стало известно, что Банк России приостановил покупку валюты по бюджетному правилу. "Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков", - отмечалось в сообщении регулятора.

В ЦБ также подчеркивали, что отслеживают ситуацию на финансовом рынке и имеет достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности.