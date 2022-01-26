Лавров: Генсек НАТО Столтенберг потерял связь с реальностью

Генсек НАТО Йенс Столтенберг потерял связь с реальностью, а его заявления трудно рассматривать всерьез. Так глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал слова Столтенберга о возможном наращивании военного присутствия на восточном фланге.

"Знаете, я уже давно никак не рассматриваю его заявления. По-моему, он уже потерял связь с реальностью", - сказал Лавров журналистам.

В понедельник в НАТО сообщили, что страны альянса приводят силы в готовность и "направляют дополнительные корабли и истребители для развертывания в Восточной Европе, укрепляя сдерживание и оборону союзников", поскольку Россия якобы продолжает наращивать свою военную мощь на Украине и вокруг нее. Столтенберг заявлял, что подобные действия якобы не угрожают России и не мешают диалогу с ней.