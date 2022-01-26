Власть
26.01.2022 14:05
Текст: Диана Ковалева

Лавров: Реализация союзных программ РФ и Беларуси займет два-три года

На реализацию 28 программ Союзного государства России и Беларуси уйдет около двух-трех лет. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, это станет радикальным шагом в продвижении интеграции.

Фото: Александр Миридонов / POOL / РИА Новости
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"Сейчас главный приоритет, как подчеркнули и президенты двух стран, и главы правительств, - это реализовать на практике 28 союзных программ, которые являются в совокупности очень важным, радикальным шагом вперед в продвижении интеграции. Я знаю, что мои коллеги в правительстве со своими визави в правительстве Республики Беларусь активнейшим образом занимаются их воплощением в жизнь", - заявил министр, выступая на правительственном часе в ходе пленарного заседания Госдумы.

На вопрос о том, может ли Смоленск стать столицей Союзного государства, он ответил, что дальнейшие шаги можно будет определить по результатам проделанной работы и на основе "материального базиса". Соответствующее решение будут принимать президенты.

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