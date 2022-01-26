Мясников рассказал, в каком случае боль в руке может быть признаком рака

Если движения рукой сопровождаются болезненными ощущениями, необходимо обратиться к врачу, так как в некоторых случаях это может свидетельствовать о развитии рака. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

Он рассказал, что с похожими симптомами к нему однажды обратилась одна из пациенток.

"У нее был тромбоз глубоких вен руки, а это всегда необычно, потому что это часто признак рака", - пояснил специалист в эфире телеканала "Россия 1".

По словам Мясникова, в этой ситуации лучше идти к врачу общей практики, а не искать нужного специалиста самостоятельно.

Ранее медики из Национального онкологического центра в Касиве предупредили, что регулярное употребление чрезмерно соленой пищи увеличивает риск развития рака желудка.