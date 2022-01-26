Минздрав пустил в оборот два импортных препарата от COVID-19

Минздрав в среду одобрил к использованию в России сразу два препарата для лечения и профилактики коронавируса. Как следует из данных реестра решений об обращении лекарственных препаратов во время пандемии, речь идет о препаратах "Лагеврио" (Lagevrio) от американских компаний Merck и Ridgeback Biotherapeutics и "Эвушелд" (Evusheld) компании AstraZeneca.

Сообщается, что препарат "Лагеврио" на основе молнупиравира выпускается в форме капсул 200 мг. В качестве заявителя указана российская фармкомпания "Р-Фарм". В ходе первой поставки в Россию будет ввезено 59 534 упаковки препарата, в ходе второй - 43 200, передает ТАСС со ссылкой на данные реестра. Препарат "Эвушелд" изготовлен из смеси двух моноклональных антител - тиксагевимаба и цилгавимаба. Он выпускается в форме раствора для инъекций и будет ввезен в Россию в объеме 3500 упаковок в дозировке 150 мг + 150 мг.

Также сегодня стало известно о старте исследования российской назальной вакцины от COVID-19. Исследования проходят в Москве и Санкт-Петербурге. Назальная вакцина - это тот же самый "Спутник V", двухкомпонентный, в той же самой дозировке, только в другой форме: в виде спрея для носа, который также вводится два раза с промежутком в 21 день.