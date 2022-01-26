Минздрав разъяснил, как вести себя заболевшим COVID-19

Заболевшего ребенка также следует оставить дома: нельзя отпускать его в школу или вести в детский сад. Не нужно самим идти с ним в поликлинику, необходимо позвонить в единую службу "122" или в call-центр поликлиники для дистанционной консультации с медицинским работником, а затем вызвать доктора на дом. Лечение выполнять строго по его предписанию, ни в коем случае не заниматься самолечением.

Вакцинированным гражданам с признаками коронавируса или подтвержденным COVID-19 также следует оставаться дома. Однако Минздрав обращает внимание, что лечение им скорее всего не потребуется. "В данной ситуации не требуется лечение, но необходимо соблюдать самоизоляцию, также может быть получен листок нетрудоспособности", следует из памятки. Оформить больничный важно дистанционно. Его выпишет врач без визита, если позвонить в единую службу "122" или в call-центр поликлиники.

Заболевшим рекомендуется избегать тесных контактов с домочадцами, носить маску при выходе из комнаты. Маски или респираторы также должны носить все остальные члены семьи. Важно регулярно проветривать помещение (один раз в 3 часа), соблюдать питьевой режим, измерять температуру тела не реже 3 раз в сутки. При возможности следует измерять уровень сатурации пульсоксиметром (насыщение крови кислородом): нормальные значения - не ниже 95-96%.

Разрешается принимать противовирусные препараты, капли или спрей в нос (например, содержащие интерферон-альфа). Важно, что беременным любые лекарства должен сначала выписать врач. Гражданам с хроническими заболеваниями и старше 60 лет разрешается на регулярной основе принимать все ранее назначенные им препараты в той же дозировке, но лечение от коронавируса им также должен назначить медицинский работник.

При ухудшении состояния, например, если повысилась температура выше 38 градусов и сохраняется более 2-х суток, несмотря на прием жаропонижающих средств, появилась одышка, чувство нехватки воздуха, боли за грудиной и трудно дышать, уровень сатурации менее 94-95%, необходимо вызвать скорую помощь по номеру 103.