Памятка для граждан о действиях в случае бессимптомного или легкого течения новой коронавирусной инфекции и острой респираторной вирусной инфекции

I. Если Вы вакцинированы/ревакцинированы против новой коронавирусной инфекции COVID-19 менее 6 месяцев назад или переболели новой коронавирусной инфекцией COVID-19 менее 6 месяцев назад, при этом:
у Вас положительный мазок на SARS-CoV-2 (новая коронавирусная инфекция COVID-19) и при этом нет никаких симптомов заболевания.
В данной ситуации не требуется лечение и может быть получен листок нетрудоспособности и необходима самоизоляция. Рекомендуется контролировать температуру тела не реже 1 раза в сутки.
- у Вас есть симптомы ОРВИ (кашель, насморк, першение или боль в горле, однократное повышение температуры не выше 37,5 оС), но нет результата ПЦР-диагностики на SARS-CoV-2 (новая коронавирусная инфекция COVID-19);
- Вы НЕ относитесь к группе риска:
Вам меньше 60 лет;
у Вас отсутствуют сопутствующие хронические заболевания (сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, онкологические заболевания, хронические заболевания почек и печени, иммунодефицитные состояния);
у Вас нет избыточного веса.
Ваши действия:
Оставайтесь дома;
При необходимости открытия листка нетрудоспособности или справки учащегося позвоните в единую службу "122" или в call-центр Вашей поликлиники.
Листок нетрудоспособности и справка будут оформлены.
Если Вы проживаете не один в квартире/доме, по возможности изолируйтесь в отдельной комнате, избегайте тесных контактов с домочадцами, носите маску при выходе из комнаты. Маски или респираторы должны носить все домочадцы.
Проветривайте помещения (регулярно, 1 раз в 3 часа).
Соблюдайте питьевой режим (не менее 2 литров в сутки при повышенной температуре тела).
Измеряйте температуру тела не реже 3 раз в сутки.
При возможности измеряйте уровень сатурации пульсоксиметром (насыщение крови кислородом) 2 раза в день (нормальные значения - не ниже 95- 96%).
Возможно использование противовирусных препаратов, капли или спрей в нос (например, содержащие интерферон-альфа), беременным только по назначению врача.
При насморке и заложенности носа можно использовать солевые растворы, в том числе на основе морской воды.
При боли в горле можно применять местные средства в виде растворов для полоскания горла, таблеток для рассасывания, спреев. Данные препараты отпускаются без рецептов врача.
При повышении температуры до 38,0 оС и выше Вы можете принять жаропонижающие препараты.
Вы можете также принимать препараты витамина С и витамина D в соответствии с инструкциями по применению.
*Лекарственные препараты применяются в соответствии с инструкцией, при отсутствии противопоказаний к их применению.
При ухудшении состояния:
Если у Вас повысилась температура выше 38,0 оС и сохраняется более 2-х суток, несмотря на прием жаропонижающих средств, Вам необходимо позвонить в call-центр Вашей поликлиники, или в единую службу "122" для дистанционной консультации с медицинским работником;
Если появилась одышка, чувство нехватки воздуха, боли за грудиной Вам трудно дышать и/или уровень сатурации менее 94-95%, и/или учащение дыхания, то необходимо позвонить в единую службу "103" для вызова скорой помощи.
II. Если Вы вакцинированы/ревакцинированы против новой коронавирусной инфекции COVID-19 менее 6 месяцев назад или переболели новой коронавирусной инфекцией COVID-19 менее 6 месяцев назад, при этом:
- у Вас положительный мазок на SARS-CoV-2 (новая коронавирусная инфекция COVID-19) и отсутствуют симптомы заболевания;
- Вы относитесь к группе риска:
возраст 60 лет и старше;
у Вас есть хронические заболевания (сахарный диабет, сердечно- сосудистые заболевания, онкологические заболевания, хронические заболеваниям почек и печени, иммунодефицитные состояния);
у Вас есть избыточный вес.
Ваши действия:
Оставайтесь дома.
Если Вы проживаете не один в квартире/доме, по возможности изолируйтесь в отдельной комнате, избегайте тесных контактов с домочадцами, носите маску при выходе из комнаты, маски или респираторы должны носить все домочадцы.
Проветривайте помещения (регулярно, 1 раз в 3 часа).
Соблюдайте питьевой режим (не менее 2 литров в сутки при повышенной температуре тела).
Измеряйте температуру тела не реже 3 раз в сутки.
При возможности измеряйте сатурацию пульсоксиметром 2 раза в день (нормальные показатели пульсоксиметрии - не ниже 95-96%).
Возможно использование противовирусных препаратов, капли или спрей в нос (например, содержащие интерферон-альфа), беременным только по назначению врача.
При насморке и заложенности носа можно использовать солевые растворы, в том числе на основе морской воды.
Препараты, которые Вам были назначены на регулярной основе необходимо продолжить принимать в той же дозировке.
Лечение Вам назначит медицинский работник.
Лекарственные препараты применяются в соответствии с инструкцией, при отсутствии противопоказаний к их применению.
! При появлении симптомов ОРВИ:
- кашель;
- насморк;
- першение или боль в горле;
- повышение температуры выше 38,0 оС.
Вам необходимо позвонить в call-центр Вашей поликлиники или в единую службу "122" для дистанционной консультации с медицинским работником.
! При появлении:
- одышки (чувство нехватки воздуха, учащенное дыхание, боль за грудиной) и/или снижения уровня сатурации менее 94-95%;
- повышения температуры выше 38,0 оС.
Необходимо позвонить в единую службу "103" для вызова скорой помощи.
III. Если Вы не вакцинированы и не переболели новой коронавирусной инфекцией COVID-19, то:
- при появлении любых симптомов ОРВИ (кашель, насморк, першение или боль в горле, повышение температуры выше 38,00С) и вне зависимости от результатов ПЦР-диагностики
- у Вас положительный мазок на SARS-CoV-2 (новая коронавирусная инфекция COVID-19) вне зависимости от симптомов заболевания
Ваши действия:
Оставайтесь дома.
Необходимо позвонить в единую службу "122" или в call-центр Вашей поликлиники для дистанционной консультации с медицинским работником.
В случае ухудшения состояния необходимо позвонить в службу скорой помощи по номеру "103".
Что делать, если заболел ребенок?
Ваши действия:
Оставить ребенка дома, не отправлять в детский сад или школу.
Строго выполнять рекомендации медицинских работников по диагностике и лечению заболевания. Ни в коем случае не заниматься самолечением.
Необходимо позвонить в единую службу "122" или в call-центр Вашей поликлиники для дистанционной консультации с медицинским работником.
В случае ухудшения состояния необходимо позвонить в службу скорой помощи по номеру "103".
* По мере развития заболевания и наблюдения за течением болезни рекомендации могут быть скорректированы.
Минздрав России призывает всех граждан:
- используйте защитные маски или респираторы при нахождении в закрытых помещениях и контактах с другими людьми.
- тщательно и часто мойте руки и обрабатывайте их антисептиком.
- по возможности минимизируйте посещения мест с большим скоплением людей, а в случае, если избежать этого невозможно, соблюдайте дистанцию 1,5-2 метра.
Эти простые профилактические меры снизят риск заражения.
Также напоминаем о необходимости пройти вакцинацию и своевременную ревакцинацию от коронавируса.