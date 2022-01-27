Владимир Чуланов прокомментировал памятку для ковид-пациентов

Владимир Петрович, вы участвовали в разработке этого документа. В памятке даны четкие указания: при легком течении заболевания оставаться дома, лечиться как при банальном ОРВИ, а к врачу обращаться, если появляются определенные симптомы. Это означает, что при "омикроне" заболевание у большинства протекает легче? Или это попытка хоть немного разгрузить врачей?

Владимир Чуланов: Сейчас очень важно дифференцировать пациентов в зависимости от тяжести течения заболевания. По данным зарубежных коллег и уже по нашим данным, COVID-19, вызванный "омикроном", действительно может протекать легче, но в основном у людей, которые имеют базовый иммунитет, то есть были вакцинированы или переболели раньше.

Но, учитывая высокую контагиозность вируса, пласт людей, которые могут быть инфицированы, большой. Поэтому здесь нужно немного изменить тактику в сравнении с той, которую мы использовали для "дельта"-штамма. Сейчас у многих инфекция развивается по типу классического ОРВИ, но при этом нет прогрессирования и быстро наступает улучшение. Таким пациентам нет необходимости немедленно обращаться за помощью. Они вполне могут находиться дома и, следуя памятке, правильно себя вести, чтобы заболевание не прогрессировало и не распространялось.

Во-первых, рекомендуя таким пациентам оставаться дома при хорошем самочувствии, мы снижаем риски распространения инфекции. Во-вторых, изучив памятку, люди получают четкие ориентиры, что им делать, как себя вести. И понимают, чего делать нельзя. Например, нельзя самостоятельно назначать себе антибиотики. Кроме того, они получают четкие указания, когда помощь врача становится необходима.

Важный момент: в документе говорится, что даже если никаких симптомов болезни нет, но ПЦР положительный, человек должен остаться дома. И если он работает, то должен оформить больничный?

Владимир Чуланов: Совершенно верно. Это первая мера для того, чтобы снизить риск распространения инфекции. Если человек знает, что у него положительный результат анализа, он может удаленно оформить листок нетрудоспособности. Через тот же кол-центр или позвонив в свою поликлинику.

В выдаче больничного не могут отказать, даже если у человека нормальная температура, нет никаких симптомов ОРВИ? Только по результату ПЦР-теста?

Владимир Чуланов: Да, совершенно верно. Здесь важно сказать, что рекомендации в памятке даются в зависимости от категории пациента. По опыту уже двух лет пандемии мы хорошо понимаем, кто подвержен риску тяжелого течения, кто нет. Поэтому люди, которые по состоянию здоровья, возрасту, наличию сопутствующих заболеваний находятся в группе риска, должны это учесть и внимательно следить за своим состоянием.

Какие ориентиры? Мы можем четко назвать симптомы, при которых домашнего лечения - обильного питья, полоскания горла, витаминок и прочего - уже недостаточно и надо вызывать врача?

Владимир Чуланов: Это все есть в документе, просто процитирую: если у вас повысилась температура выше 38 и держится более двух суток, несмотря на прием жаропонижающих средств, если есть одышка, особенно в покое, то, конечно, вам необходимо позвонить в кол-центр вашей поликлиники или в единую службу 122 для дистанционной консультации с медицинским работником. У медработников есть четкий алгоритм, в соответствии с которым они проводят опрос больного. И если они действительно видят, что ситуация требует вмешательства - госпитализации или вызова врача на дом, то они это организуют.

Вторая новость - резкий всплеск заболеваемости среди детей. Но при этом школы не закрывают, ограничиваются "точечными" мерами, например отправляют на удаленную учебу, когда в классе уже 20 процентов заболело. Может, все-таки надо было бы объявить внеочередные каникулы, поберечь детей, ведь школы становятся очагами инфекции?

Владимир Чуланов: Я думаю, что выбранная тактика - выборочное выведение классов в карантин - вполне разумна. Почему? Потому что мы просто стали чаще видеть проявление заболевания у детей - как мы говорим, инфекция протекает в манифестной форме. Но у большинства она проходит как обычное ОРВИ. Дети точно так же болели и в предыдущие волны, вызванные другими штаммами: "дельтой", "альфой" и так далее. Эпидемиологически ничего не поменялось. Мы и раньше выводили детей в карантин, когда появлялся заболевший в классе. И сегодня мы поступаем точно так же. Но отправлять домой всю школу, здоровых детей, лишать их возможности нормально учиться - такой необходимости сегодня не вижу.

А также

При заражении штаммом "омикрон" привитым гражданам лечение скорее всего не потребуется, поскольку заболевание чаще протекает в легкой форме. Однако им следует соблюдать самоизоляцию и уйти на больничный. Об этом говорится в памятке для населения, которую выпустил минздрав.

Лист нетрудоспособности оформят дистанционно. Его выпишет врач без визита в поликлинику, если позвонить в единую службу "122" или call-центр поликлиники.

Непривитым от коронавируса и тем, кто ранее не болел COVID-19, также следует оставаться дома и вызвать врача, а в случае ухудшения самочувствия - скорую помощь.

Ребенка с признаками простуды (насморк, кашель, боль в горле, температура) нельзя отпускать в школу или детский сад. Педиатр должен прийти на дом и взять мазок на коронавирус. При необходимости можно дистанционно обратиться за консультацией, например, позвонив в поликлинику.

Важно не заниматься самолечением: например, нельзя пить антибиотики - они назначаются только врачом при наличии показаний.

Однако при симптомах ОРВИ разрешается принимать противовирусные средства, капли или спрей в нос (например, содержащие интерферон-альфа), витамины С и D в соответствии с инструкцией по применению. На эти препараты рецептов не требуется. Без рекомендаций врача употреблять любые лекарства запрещено беременным, отмечается в памятке.

При COVID-19 граждане с хроническими заболеваниями и старше 60 лет должны продолжить принимать все ранее назначенные им препараты при условии, что лечение от коронавируса им скорректирует медработник.

Больным рекомендуется избегать тесных контактов с домочадцами, носить маску при выходе из комнаты. Маски или респираторы в этом случае должны надевать и все остальные члены семьи. Важно регулярно проветривать помещение (один раз в три часа). По возможности следует измерять уровень сатурации пульсоксиметром (насыщение крови кислородом): нормальные значения - не ниже 95-96%.

При ухудшении состояния, например, если сохраняется лихорадка, необходимо вызвать скорую помощь по номеру 103.

Ранее из-за роста числа заболевших штаммом "омикрон" минздрав направил регионам разъяснения, в каких случаях пациентам с коронавирусом необходима госпитализация. Принять решение должен оператор call-центра при поликинике или единой службы "112" на основании степени проявления симптомов COVID-19 : кашля, насморка, слабости, нарушений вкуса и обоняния, боли в горле, головной боли, затруднения дыхания.

Сегодня новый штамм "омикрон" зарегистрирован уже в 72 регионах, за последние сутки выявлено почти 75 тысяч новых случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по предупреждению распространения коронавируса. Число инфицированных растет из-за высокой заразности "омикрона". Кроме того, большое число мутаций в s-белке позволяет ему обходить антительную защиту у переболевших и вакцинированных, поэтому заболевают им даже привитые. В целом вирус сильно изменился и стал чаще заражать молодых людей и детей. Например, дети "омикроном" болеют в 2,5 раза чаще, чем другими штаммами, в числе осложений, которые у них вызывает новый вариант COVID-19, - бронхиолит, отмечают в минздраве.

В среду правительство дополнительно выделило регионам свыше 20 млрд рублей на лекарства от коронавируса. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Более 5 млрд из этих средств будет направлено на закупку препаратов для пациентов, которые лечатся дома.

Если лекарство назначено врачом, то оно должно выдаваться бесплатно. Допфинансирование позволит обеспечить препаратами от коронавируса более 830 тысяч человек.

Еще свыше 15 млрд рублей предусмотрено на закупку незарегистрированных в России лекарств для стационаров. Планируется приобрести не менее 200 тысяч упаковок молнупиравира и не менее 78,5 тысячи упаковок тиксагевимаба + цилгавимаба, а также такие препараты, как сотровимаб и ремдесивир. Централизованной закупкой лекарств займется Федеральный центр планирования и организации лекобеспечения граждан, подведомственный минздраву.

Подготовила Елена Манукиян