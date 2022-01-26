МВД предлагает изменить правила регистрации транспорта

В соответствии с этим документом участвовать в регистрации автомобиля смогут не только специализированные организации, проще говоря, дилеры, но и МФЦ. В некоторых столичных МФЦ эта процедура давно стала обыденной. На их базе уже несколько лет базируются регистрационные подразделения ГИБДД и оформляют машины. Но делается это в качестве эксперимента. Именно этот эксперимент и предлагается узаконить.

Поэтому в правилах регистрации уточняется, что заявление о регистрационных действиях, будь то постановка машины на учет, или снятие с учета, его прекращение, внесение изменений в регистрационные документы, можно подать не только в регистрационное подразделение ГИБДД, но и в МФЦ, с которым у МВД заключены соглашения о взаимодействии.

Как показала столичная практика, это очень удобно для автовладельцев, в первую очередь по причине отсутствия очередей.

Кроме того в правилах потребовалось привести названия регистрационных действий с уточнением сроков. Заявления должны быть поданы в десятидневный срок со дня выпуска в обращение транспортного средства при изготовлении его для собственного пользования, со дня временного ввоза транспортного средства на территорию Российской Федерации на срок более одного года либо со дня приобретения прав владельца транспортного средства, либо возникновения иных обстоятельств, потребовавших изменения регистрационных данных.

Практика показала, что в правилах необходимо закрепить особенности регистрации испытательных автомобилей. В частности, там прописывается, что каждому поставленному на госучет испытательному транспортному средству присваивается государственный регистрационный номер и выдается свидетельство о регистрации. В нем в строки, предусматривающие сведения о мощности двигателя, типе и категории транспортного средства вносятся данные, указанные в программе испытаний, а в строки, предусматривающие сведения о годе выпуска, идентификационном номере транспортного средства (основного компонента транспортного средства), цвете, экологическом классе, технически допустимой максимальной массе, массе в снаряженном состоянии транспортного средства, одобрении типа транспортного средства и паспорте транспортного средства вносится запись "отсутствует". В строке, предусматривающей сведения о марке ‎ или модели вносится запись "испытательное".

В общем, документ закрепляет уже устоявшуюся практику.