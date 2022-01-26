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26.01.2022 21:00
Рубрика: Происшествия

Один из напавших на вдову Градского задержан благодаря системе "Сфера"

Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 18(8666)
Один из участников разбойного нападения на вдову Александра Градского Марину Коташенко задержан на станции столичного метро "Менделеевская" благодаря системе распознавания лиц "Сфера". Им оказался 27-летний выходец из Таджикистана Умеджон Жабборов. Задержанный допрошен и помещен в изолятор временного содержания в Наро-Фоминске.
Система "Сфера", установленная в московском метро, распознает людей в розыске и сообщает полиции за 3-5 секунд. Фото: Сергей Карпухин/ ТАСС Система "Сфера", установленная в московском метро, распознает людей в розыске и сообщает полиции за 3-5 секунд. Фото: Сергей Карпухин/ ТАСС
Система "Сфера", установленная в московском метро, распознает людей в розыске и сообщает полиции за 3-5 секунд. Фото: Сергей Карпухин/ ТАСС

Как он попал в базу данных? Сыщики выяснили, что участников разбоя было не трое, а четверо. Трое сели в "Лексус" Марины Коташенко, а четвертый - Жабборов - оставался в их машине и затем развозил подельников на белом "Мерседесе". Полицейские установили личность водителя "Мерседеса" и узнали, что в 2017 году Жабборов работал продавцом в Москве в магазине "Продукты" на улице Кулакова.

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
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В ходе проверочной закупки он был привлечен к административной ответственности за продажу алкогольной продукции в ночное время. Он предложил 15 тысяч рублей полицейскому, чтобы его не привлекли к ответственности. Полицейский мзду не взял, а суд признал продавца виновным в покушении на дачу взятки и назначил год колонии общего режима. Разумеется, фото Жабборова и прочие биометрические данные оказались в деле. Эти данные ввели в "мозг" системы "Сфера" и вот - результат.

Система распознавания лиц "Сфера" в московском метро работает с 1 сентября 2020 года. Она распознает людей в розыске и за 3-5 секунд оповещает полицию. Технология способна преобразовать лицо человека, который прошел через турникет, в уникальный биометрический ключ. Фиксации лиц других пассажиров метро защищены шифрованием и остаются анонимными. Доступ к ним есть только у правоохранителей. "Сфера" уже помогла задержать свыше 2,7 тысячи находящихся в розыске преступников, найти более 400 пропавших без вести человек, в том числе - 96 детей.

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