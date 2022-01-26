Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, подтвердив полномочия российской делегации. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации", - написал парламентарий.

Как уточняют информагентства, в поддержку резолюции высказались 97 депутатов, против - 41​​​.

Согласно резолюции, в ответ на ратификацию полномочий ПАСЕ ожидает конструктивного диалога от РФ.

Полномочия России в ассамблее ранее попытались оспорить депутаты от Литвы и Украины.

Ранее глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой предупредил, что парламентарии из РФ откажутся от дальнейшей работы на сессии в случае любого ущемления их прав.