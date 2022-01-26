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26.01.2022 07:28
Рубрика: Власть

Посольство РФ: Поддержка США дает украинским боевикам карт-бланш на провокации

Украинские боевики при поддержке Вашингтона по сути получают свободу действий в совершении провокаций в Донбассе. Об этом говорится в комментарии посольства России в США, опубликованном на официальной странице диппредставительства в Facebook.

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Дипломаты отмечают, что Госдепаратамент США и Пентагон чуть ли не каждый день заявляют об усилиях по наращиванию военного содействия киевскому режиму. В Вашингтоне делают это, прекрасно понимая, что оружие окажется в руках боевиков и террористов на Украине.

Вместе с политической и материальной поддержкой США неонацисты, по сути, получают "карт-бланш" на провокации и проведение силовых акций в Донбассе, подчеркивает посольство РФ.

Ранее в Постпредстве РФ при ООН заявили, что США, культивируя русофобию среди своих граждан и государств-единомышленников и заявляя о скоплениях российских войск, как чуть ли не о первопричине всех проблем, забывают уточнить, что речь идет о российских силах на российской территории. Подчеркивается, что это контрастирует с американским и натовским вооружением и бесчисленными советниками, наводнившими Украину и некоторые другие близкие к российским границам государства.

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