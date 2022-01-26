Постпредство РФ при ООН заявило о наводнившем Украину оружии США и НАТО

Украину наводнили вооружения США и НАТО. Об этом говорится в заявлении постпредства России при Организации Объединенных Наций (ООН), опубликованном на официальном сайте представительства.

Отмечается, что вместо диалога и поиска точек соприкосновений Вашингтон озвучивает заангажированную и не имеющую ничего общего с реальностью позицию, раскручивая истерию вокруг Украины. А вместо поддержки резолюции Совбеза, утвердившей минский Комплекс мер в качестве международно-правовой основы урегулирования и возложившей на Киев целый ряд обязательств (от выполнения которых тот уходит уже семь лет), американцы предпочитают распространять откровенную ложь.

США, культивируя русофобию среди своих граждан и государств-единомышленников и заявляя о скоплениях российских войск, как чуть ли не о первопричине всех проблем, забывают уточнить, что речь идет о российских силах на российской территории, подчеркнули в постпредстве.

"Это контрастирует с американским и натовским вооружением и бесчисленными советниками, наводнившими Украину и некоторые другие близкие к российским границам государства", - отмечается в заявлении. Кроме того, Вашингтон не дает никаких объяснений присутствия вблизи российских берегов своего флота, усиливающего напряженность в черноморском районе.

В Вашингтоне готовят провокацию, чтобы подтолкнуть Киев к безрассудным действиям против России в Донбассе. Об этом ранее заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, на создание впечатления о том, что война неизбежна, направлены и объявление об эвакуации персонала диппредставительств в стране и рекомендации американцам ее не посещать.