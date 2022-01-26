Призыв группы немецких экспертов к нормализации отношений с РФ нашел поддержку

Лутц Кляйнвехтер, председатель правления Института международной политики WeltTrends:

- Обращение, которое мы выпустили с нашими коллегами, стало ответом на очень провокационное письмо нескольких десятков экспертов, призывавших к политике конфронтации с Россией. Мы в корне отвергаем этот подход. И знаете, мы получили немало позитивных откликов. Многие эксперты, военные признают, что мы правы: альтернативы диалогу просто нет. Ситуация сейчас очень сложная, я бы сказал - она была "перегрета" в течение последних недель.

Очень много разговоров о "войне", "угрозе", что не соответствует действительности. Необходимо продолжать диалог - между российским и американским лидерами, в рамках Совета Россия - НАТО, в "нормандском формате". Кстати, внутри Североатлантического альянса нет единства, как мы видим. Я уверен, что ни одна из сторон на самом деле не хочет военного конфликта. Недавняя встреча министров Лаврова и Бербок также показала: да, у нас есть проблемы, но мы должны их решать совместными усилиями. Главное - не терять разумного взгляда. Мне кажется, что раскаленная ситуация все-таки "остывает".

С обеих сторон я вижу активные дипломатические маневры. Не все проходит гладко. Но появляются сигналы, что диалог будет продолжаться. Я вижу политическую волю к тому, чтобы найти выход из этой непростой и тревожной ситуации. Без готовности к компромиссам со всех сторон ничего не получится.

Хуберт Тилике, старший научный сотрудник Института международной политики WeltTrends, пресс-секретарь аналитического журнала WeltTrends:

- Наше письмо вызвало большой резонанс. Я продолжаю получать отклики как лично, так и через наш институт. И знаете, очень многие захотели присоединиться к этому обращению. Желающие нашлись даже в Австрии. Так что на следующей неделе мы обнародуем обновленные списки подписавших. У нашей инициативы была предыстория.

В Германии активно идут дискуссии о России, Украине, Европе. И вот еще в декабре прошлого года вышло обращение бывших офицеров, дипломатов (в основном - западногерманских) с призывом остановить спираль эскалации. Прозвучала идея созвать общеевропейскую конференцию по вопросам безопасности и выстраиванию мер доверия. Это была очень интересная позиция. Я лично знаю нескольких людей, подписавших то обращение. Дискуссия продолжилась, и вскоре с подобной инициативой выступили представители социал-демократических кругов. А в январе уже с диаметрально противоположным подходом выступила группа так называемых "экспертов по России" . Они выступили в адрес РФ не просто критически - крайне агрессивно. И мы решили, что нельзя это так просто оставить.

Многие эксперты, военные признают, что мы правы: альтернативы диалогу просто нет

Я лично не разделяю всю эту военную истерию, прогнозы некоторых в том числе немецких генералов, будто вот-вот разразится большая война и поглотит Европу. Я вижу, что с российской стороны исходят четкие сигналы о желании, чтобы с ней считались. Десять лет назад Обама назвал Россию "всего лишь региональной державой". Но времена, когда она стояла в углу и демонстрировала слабость, прошли. Москва показывает, что у нее есть свои интересы в сфере безопасности, которые она собирается защищать. На мой взгляд, Запад понял, что с Россией надо считаться, надо говорить. Теперь весь вопрос в том, что получится из этих переговоров. НАТО готова обсуждать отдельные темы, но не готова выполнить все требования Москвы. Главное, на мой взгляд, не подливать дальше масло в огонь.