Пушилин: ДНР готова к агрессивным действиям со стороны Украины

ДНР готова противостоять агрессивным действиям со стороны Киева. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

В эфире телеканала "Россия 24" он отметил, что сейчас у украинской стороны появилось больше возможностей для таких действий - слишком много информации о личном составе, об отдаваемых командах, запрете отпусков.

По словам Пушилина, судя по складывающейся ситуации, ДНР должна быть в состоянии постоянной готовности. Уже был проведен ряд учений, отработаны совместные действия между экстренными службами.

Ранее глава ДНР заявил, что на территорию Донбасса прибыли американские противотанковые ракетные комплексы Javelin. Если судить по характеру проводимых ВСУ мероприятий, идет подготовка к наступлению, заявил Пушилин.