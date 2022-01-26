Пушков: По стратегическим вопросам Украину никто спрашивать не будет

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что Киев не примет принятых за его спиной уступок. Несмотря на пафос и браваду Кулебы, по стратегическим вопросам Украину никто и ни о чем спрашивать не будет, написал российский сенатор в своем Telegram-канале.

Пушков напомнил, что речь идет об отношениях и соотношении сил между Россией, с одной стороны, и США с НАТО, с другой. Украина же тут фигурирует лишь как поле столкновения - интересов экспансии США и НАТО, и интересов безопасности России.

Сенатор посоветовал главе украинского МИД не слишком надуваться. В мире идет острая борьба действующего и будущего порядка, вот в чем суть, а не в "хотелках" и капризах Киева, заключил Пушков.

Россия живет в агрессивном окружении, и президент принимает меры, чтобы как следует обеспечить безопасность и интересы страны. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Мы видим перепечатки и ссылки на англосаксонские СМИ, читаем абсолютно недружелюбные заявления представителей стран НАТО в наш адрес. Это реальность, в которой мы существуем", - оценил Песков. Он напомнил, что именно Москва инициировала консультации по гарантиям безопасности. Письменные ответы на российские предложения, - "которые призваны способствовать тому, чтобы мы в дальнейшем избегали подобных напряженных ситуаций", - ожидаются на этой неделе.