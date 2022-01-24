Песков: Путин как главнокомандующий принимает меры для безопасности России

Россия живет в агрессивном окружении, и президент принимает меры, чтобы как следует обеспечить безопасность и интересы страны. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"К сожалению, мы живем в агрессивном окружении. Мы видим перепечатки и ссылки на англосаксонские СМИ, читаем абсолютно недружелюбные заявления представителей стран НАТО в наш адрес. Это реальность, в которой мы существуем", - оценил Песков.

Владимир Путин как главнокомандующий и человек, который определяет внешнюю политику России, предпринимает необходимые меры, "чтобы наша с вами безопасность и интересы были обеспечены на должном уровне", продолжил пресс-секретарь президента. Он напомнил, что именно Москва инициировала консультации по гарантиям безопасности. Письменные ответы на российские предложения, - "которые призваны способствовать тому, чтобы мы в дальнейшем избегали подобных напряженных ситуаций", - ожидаются на этой неделе.