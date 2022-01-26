Пушков: США попробуют перейти к жесткому торгу с РФ по гарантиям безопасности

Госдепартамент США не готов идти навстречу России по вопросу о гарантиях безопасности. Так что основное содержание письменного ответа на российские предложения уже известно, считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

По его словам, далее, как и предполагалось, Вашингтон попробует перейти к жесткому торгу, когда любой их шаг будет обусловлен новыми требованиями к России. "То есть уже состоявшееся приближение НАТО к нашим границам - этого США мало", - написал Пушков в своем Telegram-канале.

Сенатор добавил, что американская сторона попытается навязать Москве переговоры об условиях возможного следующего раунда расширения, не забывая при этом о продолжении военного освоения Украины и Черного моря.

Напомним, накануне официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Вашингтон не намерен идти на уступки Москве в вопросах безопасности, а прогресс возможен лишь на основе взаимных действий. Ключевой момент, по словам Прайса, заключается в том, что любые шаги американской стороны не будут являться уступками, они должны будут предприниматься на взаимной основе. Представитель Госдепа добавил, что России также "придется что-то делать" для обеспечения безопасности.