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26.01.2022 14:17
Рубрика: Власть

Путин назвал Россию надежным поставщиком энергоресурсов

Текст: Кира Латухина

В этом году "Газпром" направил в Италию 22,7 млрд кубометров газа, это больше, чем в 2020 году. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с итальянскими бизнесменами.

Путин назвал Италию одним из ведущих экономических партнеров

Россия - надежный поставщик энергоресурсов итальянским потребителям, подчеркнул Владимир Путин. "В 2021 году "Газпром" направил в Италию 22,7 млрд кубических метров природного газа, что значительно больше, чем за 2020 год: там было 20,8 млрд", - привел он цифры.

Итальянские энергетические компании продолжают работать с "Газпромом" на основе долгосрочных контрактов и могут покупать газ по ценам гораздо ниже так называемых рыночных, спотовых, которые существенно возросли на фоне холодной зимы и дефицита предложения, обратил внимание президент.

Путин заявил о серьезных перспективах для расширения российско-итальянского делового партнерства и в других сферах энергетики. Прежде всего, речь идет о разработке, применении и коммерциализации возобновляемых источников энергии.

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