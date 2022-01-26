Путин призвал ЦБ и правительство прийти к единому мнению по криптовалютам

Владимир Путин заявил, что вопрос о регулировании криптовалют находится сейчас в центре внимания. На совещании с членами правительства президент отметил, что он знаком с дискуссией, которая идет на этот счет.

Путин напомнил, что все эти вопросы регулирует Центральный банк РФ. Позиция же ЦБ, по словам Путина, связана с тем, что этот вид деятельности несет в себе определенные риски и, прежде всего, для граждан страны. "Учитывая большую волатильность и некоторые другие составляющие этой темы. Хотя конечно, у нас есть здесь и определенные конкурентные преимущества, особенно в так называемом майнинге. Имея в виду профицит электроэнергии и хорошо подготовленные имеющиеся в стране кадры", - отметил глава государства.

Президент попросил правительство и ЦБ в ходе дискуссии прийти к единому мнению. "И просил бы вас эту дискуссию в ближайшее время провести, а потом сообщить о тех результатах, которые в ходе этой дискуссии будут достигнуты", - сказал Путин, обращаясь к участникам совещания.