Путин призвал не прерывать плановую медпомощь детям

Плановую медицинскую помощь детям нельзя прекращать, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, заявил президент России Владимир Путин.

"У нас некоторые лечебные заведения детского профиля сворачивают, к сожалению, работу по оказанию плановой помощи. Все-таки нужно хотя бы в отношении детей сделать все возможное для того, чтобы плановая помощь не останавливалась", - обратился Путин к вице-премьеру Татьяне Голиковой на совещании с членами правительства.

Глава государства напомнил, что ранее делалось так называемое "перемаршрутирование".

"Нужно посмотреть, насколько это возможно, и оказать регионам, которые нуждаются в такой поддержке, необходимую помощь", - добавил он.

"У нас есть такое мероприятие в плане, мы должны до конца января принять соответствующее постановление правительства. Мы не предполагаем останавливать всю плановую помощь. Так, где будет совсем сложно, мы предполагаем ее перевести в неотложный формат, но отдельные виды оказания медицинской помощи останутся без закрытия", - отреагировала Голикова.