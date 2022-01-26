В Москве на три недели приостановили плановую госпитализацию детей

Уточняется, что это не распространяется на детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями. Москвичей также просят отложить плановые визиты в поликлинику на 2-3 недели.

"Эти временные изменения не распространяются на плановую госпитализацию маленьких пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями для проведения противоопухолевого лечения, а также при других заболеваниях или состояниях, не допускающих промедления в оказании медицинской помощи. Экстренная медицинская помощь будет оказываться в полном объеме без исключения всем детям", - заявили в ведомстве.

Сообщается, что за две недели число заболевших коронавирусом детей выросло в 14 раз - с 2 тысяч в неделю до 28, а число госпитализации увеличилось в 10 раз - 120 детей в сутки. "Важно, что примерно половина госпитализируемых с COVID-19 детей - это переводы из других больниц, где они проходили плановое лечение по другим заболеваниям", - говорится в сообщении.

Ранее медики назвали симптомы "омикрона" у детей. Самыми распространенными признаками заболевания стали насморк, кашель, боли в горле и усталость.