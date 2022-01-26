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26.01.2022 11:41

700 миллиардов киловатт-часов электроэнергии выработала Калининская АЭС

Калининская АЭС со дня введения в эксплуатацию первого энергоблока выработала более 700 млрд кВт*ч электроэнергии. В составе атомной станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами ВВЭР-1000 установленной мощностью 1000 МВт каждый.
Фото: Калининская АЭС Фото: Калининская АЭС
Фото: Калининская АЭС

Энергопуск первого блока состоялся 9 мая 1984 года, четвертый энергоблок был включен в сеть 24 ноября 2011 года. Таким образом, уже 37 лет Калининская атомная станция обеспечивает электроэнергией регионы Центрального федерального округа России.

Фото: Калининская АЭС
На Калининской АЭС стартует ремонтная кампания 2022 года

Отметим, что электроэнергии, произведенной Калининской АЭС за всю свою историю, достаточно для полного обеспечения регионов Центральной России в течение трех лет. При производстве аналогичного объема за счет сжигания органического топлива в атмосферу было бы выброшено более 350 миллионов тонн углекислого газа.

В настоящее время на Калининской АЭС в работе находятся три энергоблока. На энергоблоке №4 ведется плановый ремонт. Радиационный фон в районе расположения атомной станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область ЦФО Тверская область Тверь Калининская АЭС

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