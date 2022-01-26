Эксперт: Ограничение наценок на продукты не скажется на бизнесе

Юлия Папикян, главный эксперт Института конкурентной политики и регулирования рынков НИУ ВШЭ:

Измерение уровня инфляции в России осуществляется посредством оценки стоимости потребительской корзины. В нее входят набор продуктов, товаров и услуг, которые регулярно приобретает среднестатистический гражданин РФ. Такая корзина включает в себя, например, продукты питания, одежду, коммунальные услуги, бытовую технику, автомобили.

Однако, если покупку бытовой техники или автомобиля вполне можно отсрочить до "лучших времен" и запланировать на более поздний срок, то, очевидно, что потребность в продуктах люди испытывают ежедневно и отказ от приобретения, особенно социально значимых категорий, не представляется им возможным. Поэтому продовольственная инфляция, которая за 2021 год составила 10,62%, является наиболее волнительной темой на сегодня и для жителей нашей страны, и для представителей органов власти.

Для стабилизации столь непростой ситуации с ценами на продукты питания со стороны государства используются такие методы контроля над ценами как их прямое регулирование и антимонопольные проверки на предмет наличия злоупотреблений доминирующим положением или сговоров среди участников рынка.

На мой взгляд, превентивные меры, когда в рабочем порядке в рамках переговоров и обсуждений между бизнесом и властью достигаются определенные договоренности относительно уровня цен на социально значимые товары, могут стать более предпочтительной альтернативой указанным методам.

Так, поскольку отдельные крупные ретейлеры применили механизмы "ответственного ценообразования", а также добровольно взяли на себя обязательства по ограничению наценок на отдельные позиции внутри каждой из категорий продовольственных товаров и обеспечению их наличия в торговых объектах в достаточном объеме до конца 2022 года, вероятно, это позволит несколько снизить уровень социальной напряженности в обществе за счет повышения доступности социально значимых товаров.

Вместе с тем, введение ограничения торговых наценок на некоторые категории социально значимых товаров не должно значительно повлиять на финансовые результаты деятельности крупных розничных сетей ввиду увеличения спроса на такие продукты.