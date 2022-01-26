Первые региональные ретейлеры обязались ограничить наценки на продукты

Торговые сети "Европа" и "Линия", работающие в Курской области, взяли на себя обязательство снизить наценки на продовольственные товары из перечня социально значимых. Об этом сообщает пресс-служба ФАС.

Так, максимальная наценка на ряд товаров составит 10-15%. Речь идет в частности о мясе свинины и кур, подсолнечном и сливочном масле, яйцах, сахаре, соли, чае, крупах, а также овощах "борщевого набора".

Кроме того, ретейлеры обязались обеспечить наличие этих товаров на полках. "Это позволит сдержать цены и в то же время избежать дефицита наиболее востребованных потребителями продуктов питания", - отметили в пресс-службе ФАС.

Ранее антимонопольное ведомство предложило крупнейшим федеральным ретейлерам проработать механизмы ответственного ценообразования. После этого три торговые сети - АО "Тандер" ("Магнит" и "Дикси"), Х5 Retail Group ("Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик") и "Бристоль" - добровольно взяли на себя обязательства по ограничению наценок на ряд товаров.