"Искусство балансирующих камней": как Юрий Башмет отметил день рождения

Сценическое оформление режиссер концерта Виктор Крамер задумал в стиле "balance rock" (искусство балансирующих камней). Суть его в том, чтобы сложить тяжеловесные камни один на другом - так, чтобы они, сохраняя равновесие, создавали впечатление легкости и воздушности. Философия гармонии и равновесия - можно еще и так назвать этот стиль.

В фойе зала - композиция из настоящих небольших камней и водной глади. На сцене - гигантские конструкции, напоминающие огромные валуны, на которые во время концерта проецировались композиции видео-арта: то разбивающиеся волны, то цветущие деревья, то причудливые орнаменты… В зависимости от характера и настроения музыкального произведения, музыкальных фраз, менялся и цвет на сцене - то светлый, солнечный и приветливый, то таинственно-синий, или жгуче-красный или глубокий зеленый…

Гармония и равновесие цвета, света и звука. На оркестровые пульты прикрепили маленькие фонарики-подсветки, чтобы не отвлекать ни зрителей, ни музыкантов от этого путешествия в волшебный мир грез, мечтаний и воспоминаний.

Многообразие жанров, музыкальных стилей в концертной программе, гармонично переплетаясь, дополняло друг друга. Возвышенно-лирическое адажио Арама Хачатуряна из балета "Спартак" сочеталось с образом страстной и своенравной Цыганки из одноименной рапсодии для скрипки с оркестром Мориса Равеля, исполненной с театральным и виртуозным блеском Сергеем Крыловым. Тематическим и интонационным продолжением прозвучали Шесть румынских народных танцев Белы Бартока, представленных известной исполнительницей на домре Екатериной Мочаловой…

Сергей Крылов. Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Темы любви и странствий, жизни и смерти, переплетаясь, создавали поэтическую ткань концерта. Вокальный цикл Модеста Мусоргского "Песни и пляски смерти" в исполнении известного баса из Германии Рене Папе накрыл весь зал волнами философских размышлений. А завершила концерт жизнеутверждающая Фантазия для фортепиано, хора и оркестра Людвига ван Бетховена в исполнении финского пианиста и композитора Олли Мустонена и вокального ансамбля "Интрада" под руководством Екатерины Антоненко.

Весь вечер на сцене был государственный симфонический оркестр "Новая Россия" под руководством самого маэстро. Юрий Башмет и дирижировал, и успевал принимать поздравления.