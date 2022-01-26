Пешеходы чаще попадались на нарушениях правил, чем водители

Пешеходы чаще попадались при совершении нарушений правил, чем водители, за время рейда, проведенного в Москве 25 января. Столичная Госавтоинспекция подвела итоги этого мероприятия.

В ходе рейда автоинспекторами пресечено 1950 нарушений Правил дорожного движения, допущенных пешеходами, из них 117 - с использованием средств индивидуальной мобильности. Со стороны водителей выявлено 1581 нарушение.

Сотрудники уделяли особое внимание таким нарушениям, как непредоставление преимущества в движении пешеходам, переход улиц в неположенном месте и на запрещающий сигнал светофора. С юными участниками дорожного движения и их родителями провели разъяснительные беседы по правилам безопасного поведения на улицах и дорогах города, а также рассказали о важности использования световозвращающих элементов.

Водителям же напомнили о необходимости быть внимательными, приближаясь к пешеходным переходам, передвигаясь в жилых зонах и вблизи образовательных учреждений, а также быть предельно бдительными при неблагоприятных погодных условиях.