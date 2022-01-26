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26.01.2022 17:14
Рубрика: ПДД

Пешеходы чаще попадались на нарушениях правил, чем водители

Текст: Владимир Баршев
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Пешеходы чаще попадались при совершении нарушений правил, чем водители, за время рейда, проведенного в Москве 25 января. Столичная Госавтоинспекция подвела итоги этого мероприятия.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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В ходе рейда автоинспекторами пресечено 1950 нарушений Правил дорожного движения, допущенных пешеходами, из них 117 - с использованием средств индивидуальной мобильности. Со стороны водителей выявлено 1581 нарушение.

Сотрудники уделяли особое внимание таким нарушениям, как непредоставление преимущества в движении пешеходам, переход улиц в неположенном месте и на запрещающий сигнал светофора. С юными участниками дорожного движения и их родителями провели разъяснительные беседы по правилам безопасного поведения на улицах и дорогах города, а также рассказали о важности использования световозвращающих элементов.

Водителям же напомнили о необходимости быть внимательными, приближаясь к пешеходным переходам, передвигаясь в жилых зонах и вблизи образовательных учреждений, а также быть предельно бдительными при неблагоприятных погодных условиях.