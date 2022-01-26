Пять часов восстанавливали движение в ТиНАО после смертельной аварии

Движение транспорта восстановили после аварии на Московском малом кольце (трасса А107) в ТиНАО, где погиб один и пострадали два человека. Об этом сообщает Telegram-канал ГИБДД Москвы.

"Движение восстановлено в полном объеме", - сообщает ведомство.

Напомним, что авария произошла днем на 4 км трассы А107. Столкнулись шесть грузовых автомобилей. В результате ДТП один человек погиб, еще двое пострадали. По предварительной версии, причиной аварии стало несоблюдение дистанции. Движение было перекрыто в обоих направлениях более часа. Затем ввели реверсивное движение. И лишь к 18:40 движение на этом участке было полностью восстановлено.