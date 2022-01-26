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26.01.2022 06:55
Рубрика: Общество

Как менялась геральдика дальневосточных городов

Текст: Сергей Набивачев
Российская газета - Неделя - Дальний Восток № 17(8665)
Столица Амурской области после долгих лет обсуждений в скором времени может обновить герб и флаг. Геральдический совет при президенте России одобрил проекты, разработанные инициативной группой из Благовещенска. Нынешний вариант герба, принятый в конце 1990-х и повторяющий эмблему города начала XX века, современным требованиям уже не соответствует.
Обрамление действующего герба Благовещенска обновили. Изменили корону и ленту, а также добавили девиз и щитодержателей - православного епископа и генерала. Фото: Рабочая группа по разработке герба Благовещенска Обрамление действующего герба Благовещенска обновили. Изменили корону и ленту, а также добавили девиз и щитодержателей - православного епископа и генерала. Фото: Рабочая группа по разработке герба Благовещенска
Обрамление действующего герба Благовещенска обновили. Изменили корону и ленту, а также добавили девиз и щитодержателей - православного епископа и генерала. Фото: Рабочая группа по разработке герба Благовещенска

Обрамление герба - элементы, расположенные вокруг щита, - изменили. Поменяли корону и ленту, а также добавили девиз и щитодержателей - православного епископа и генерала. Это отсылка к основателям Благовещенска - графу Николаю Муравьеву-Амурскому и святителю Иннокентию. В сам щит изменений вносить не стали - это то самое историческое достояние, которое в символике сохраняется.
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- Здесь уместно провести аналогию с городским пространством. У каждого города есть исторически сложившийся облик: улицы, здания. Каждый нормальный населенный пункт старается его сохранить, - рассуждает кандидат исторических наук, один из членов рабочей группы по разработке благовещенской символики Владимир Пушкарев. - Но это не означает, что не нужно укладывать новые тротуары, проводить освещение, разбивать клумбы. Напротив, сохраняя исторический облик, мы заботимся и о благоустройстве. То же и с городским гербом. Историческая часть (щит) остается нетронутой. А элементы обрамления для того и придуманы, чтобы их своевременно менять в соответствии с административным статусом, историческими событиями. Оставить герб Благовещенска с трехзубчатой короной и пшеничными колосьями - все равно, что оставить город с разбитыми тротуарами и покосившимися фонарями.

Среди столиц дальневосточных субъектов внесенными в геральдический регистр гербами, кроме Благовещенска, не обзавелась только Чита. Здесь не совсем понятная ситуация: принятый городскими властями отличительный знак вполне соответствует требованиям и в доработке, по сути, не нуждается. Возможно, у кого-то просто не дошли руки отправить документацию в Геральдический совет.

Современный герб Хабаровска несколько отличается от того, что мы привыкли видеть на пятитысячной купюре. Его довели до ума и утвердили в 2017 году. А новый выгравирован на памятной десятирублевой монете.

"Оставить герб со старыми элементами - все равно, что оставить город с разбитыми тротуарами"

Эмблема Владивостока уже в XXI веке не раз менялась - создатели никак не могли прийти к согласию. Сейчас остановились на версии с одним щитом, без обрамления. А вот герб Магадана, придуманный в 1960-е годы, оказался настолько удачным, что в новейшее время у геральдистов к нему вопросов не возникло. Это довольно необычно. В СССР особого интереса к правилам геральдики не проявляли. Поэтому большинство нынешних муниципальных и региональных гербов либо придумано с ноля, либо основано на эмблемах дореволюционных времен.

К эпохе Советского Союза восходит и история символики Южно-Сахалинска. Значком, придуманным в 80-е годы прошлого века, вдохновились при разработке герба в 90-е. Взяв за основу вставшего на задние лапы медведя, полностью переработали композицию и уже в новом веке внесли в госрегистр.

Фото: Центр развития туризма Златоуста
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Символику столицы ЕАО придумали в конце XX века, а официально зарегистрировали в 2004 году. В нулевые утвердили и главный символ Анадыря. Кстати, у него довольно интересные щитодержатели. У большинства других гербов чьи-либо фигуры стоят по обе стороны щита, держа его. Здесь же русский казак и чукотский охотник прислонились к щиту спинами и целятся в даль из ружья и лука.

Герб Якутска, вероятно, самый старый на Дальнем Востоке. Его формально приняли в 2010-х, разработав на основе символики, которая была у города уже в XVIII веке. На щите изображен летящий орел, который несет соболя. Они же фигурировали на печати якутского воеводства. Символ напоминает о том, за чем русские изначально пришли на Дальний Восток - за пушниной.

Похожая судьба у герба Улан-Удэ: в новейшее время его разработчики обратились к прежнему символу Верхнеудинска (старое название города). И сейчас на символике столицы Бурятии можно увидеть и буддистское соембо, и рог изобилия с жезлом Меркурия из античной мифологии.

Эмблему Петропавловска-Камчатского, утвержденную в конце существования Российской империи, восстановили в 1990-е. А уже в 2000-е доработали в соответствии с новыми реалиями, добавив советскую орденскую ленту и щитодержателей - апостолов Петра и Павла.

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