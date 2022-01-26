В Южно-Сахалинске сняли режим ЧС, введенный из-за циклона

В Южно-Сахалинске снят режим ЧС, введенный для ликвидации последствий мощного снежного циклона, сообщила пресс-служба администрации областного центра.

"Дорожные службы продолжат работы по приведению дорог и тротуаров к нормативному состоянию. Сегодня днем будет задействовано 117 единиц техники и 45 человек. Управляющие организации также ведут работы по уборке и вывозу снега. По предварительным данным, с придомовых территорий предстоит вывезти более 200 тысяч кубометров", - сообщает пресс-служба.

Напомним, с 12 января юг Сахалина несколько суток находился под властью мощного циклона. В столице региона за три дня выпала двухмесячная норма осадков, в городе ввели режим ЧС. Уборка снега велась круглосуточно, к ней даже привлекали военнослужащих.