В Приамурье сотрудница полиции погибла в ДТП

В Амурской области в аварии погибла сотрудница полиции. Трагедия случилась 25 января в десяти километрах от села Базисное Шимановского района. По предварительной информации, полицейский автомобиль УАЗ врезался в стоявший на повороте неисправный грузовик.

Погибшая - начальник группы экспертно-криминалистического направления ОМВД по Магдагачинскому району. Травмы в аварии получили еще два сотрудника полиции - водитель и оперуполномоченный отделения уголовного розыска. Кроме того, пострадал 19-летний сын погибшей женщины.

"В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. В случае установления вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством", - рассказали "РГ" в УМВД по Амурской области.