В Приморье внесут поправки в закон об обращении с животными

Депутаты Законодательного собрания Приморья внесут поправки в краевой закон "Об отдельных вопросах в области обращения с животными". Решение было принято в среду на очередном заседании регионального парламента.

Как сообщает пресс-служба правительства края, накануне с соответствующим предложением к депутатам обратился губернатора Приморья Олег Кожемяко. По его мнению, действующий закон ограничивает возможности муниципалитетов в области контроля численности бездомных животных, в первую очередь, собак. А то, что они могут быть опасны для людей подтверждает гибель ребенка в Забайкалье.

Олег Кожемяко считает, что поправки должны учесть несколько моментов. Во-первых, обязать владельцев чипировать питомцев. Во-вторых, позволять главам муниципалитетов строить приюты по краевой субсидии, а ветеринарам, работающим в питомниках, - принимать решения об определении категории содержащихся там собак, например, насколько они агрессивны.

Поправки разработает рабочая группа. Как считает председатель Заксобрания края Александр Ролик, в работе над корректировками нужно опираться на "опыт муниципалитетов, мнения зооактивистов, общественности и рассматривать все предложения в комплексе".