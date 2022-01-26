"Автодор" рассказал о ходе строительства самого длинного моста на трассе М-12

На строительную площадку будущего моста через реку Суру на трассе М-12 доставили первые элементы металлоконструкций пролетного строения. Вес каждого элемента составляет порядка 30 тонн, сообщили в госкомпании "Автодор".

"Всего, чтобы соединить берега Нижегородской области и Чувашской Республики, потребуются элементы общим весом порядка 9700 тонн. Мост через Суру - один из трех крупнейших искусственных сооружений трассы М-12, около километра", отметили в "Автодоре".

Работы по сборке конструкций и надвижке пролетного строения планируется начать весной. В работах задействовано более 400 человек и 34 единицы техники.

Строительство дороги М-12 позволит сократить время в пути от Москвы до Казани до шести с половиной часов (вместо 12). Трасса объединит пять регионов, свяжет 17 крупнейших региональных экономических центров, выведет грузовой траффик за пределы населенных пунктов и повысит безопасность дорожного движения, отмечают в "Автодоре".