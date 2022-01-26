Минздрав Оренбуржья: Доля детей среди больных COVID-19 достигла 40%

В Оренбуржье доля детского населения среди больных COVID-19 достигла 40,2 процента. Об этом сообщил в среду минздрав региона. По словам главы ведомства Татьяны Савиновой, именно резкий рост числа детей является отличительной особенностью замещения "дельты" штаммом "омикрон".

Напоминим, что еще два месяца назад, в ноябре, дети составляли лишь около 10 процентов больных COVID-19 в Оренбуржье.

- Один из основных признаков прихода в область "омикрона" - изменение возраста заболевших, существенное увеличение доли детского населения. В основном, это дети школьного возраста, - пояснила Татьяна Савинова.

Позитивным фактором министр назвала снижение доли пожилых пациентов, которые тяжелее других переносят заболевание.

- Еще одно отличие новой волны - изменение клиники. Сегодня уже доктора четко могут описать симптомокомплекс, вызываемый "омикроном". У большинства пациентов наблюдается клиника вазофарингита - то есть першение и боль в горле, насморк, невысокая температура (37,2 - 37,5 градуса) и достаточно быстрое течение заболевания: через два-три дня симптомы проходят. К счастью, число пневмоний не растет, - отметила Савинова. - И третье отличие - существенно больший процент случаев повторного заражения. Вакцинированные тоже болеют, но легко. Это отмечают все доктора.

Министр вновь призвала жителей региона пройти ревакцинацию.

Кстати

По данным министерства здравоохранения Оренбургской области, второе место в статистике распространения коронавируса - 33,7 процента - сегодня занимают молодые люди от 18 до 44 лет. Оренбуржцы в возрасте от 45 до 59 лет составляют 14,7 процента заболевших. Что касается людей старшего поколения, которые ранее преобладали в числе пациентов ковидных госпиталей, то теперь они находятся в абсолютном меньшинстве. На категорию 60 - 69 лет приходится 7,2 процента случаев заражения. Те, кому от 70 до 79, составляют три процента от общего числа заболевших, а больных в возрасте за 80 лет - всего 1,1 процента.