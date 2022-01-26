Постоянных пациентов наркологов лишают водительских удостоверений

Прокуратура продолжает практику выявления водителей, стоящих на учете в нарко- или психдиспансерах и подает иски о лишении их прав. Суды эти иски удовлетворяют.

Только в Пермском крае за последние полгода более 30 водителей таким образом лишись прав. А за последние три года в России у более 100 тысяч водителей были выявлены медицинские противопоказания и ограничения к управлению. С противопоказаниями оказалось более трети таких водителей. Их права были аннулированы.

Как и почему права оказываются у таких водителей? Дело в том, что сейчас нет взаимодействия между МВД и минздравом о передаче информации по противопоказаниям или ограничениям. Единственное, что видит инспектор при принятии решения о выдаче водительского удостоверения, - это водительская медсправка. В 2018 году в Москве столичная Госавтоинспекция направила запросы в наркодиспансеры по всем водителям, которым возвращались права после лишения за управление в нетрезвом виде или за отказ от медосвидетельствования.

Напомним, что возврат прав после лишения по этим основаниям, возможен только после предъявления свежей медсправки. Также надо напомнить, что проходить освидетельствование у психиатра или нарколога водители должны в соответствующих диспансерах по месту жительства.

Было установлено, что 30 водителей вообще не проходили освидетельствования в этих диспансерах. А трое из них стояли на наркологическом учете. Действие прав было прекращено у всех до прохождения медкомиссии, а у этих троих права и вовсе были аннулированы.

Как прокуратура выявляет таких водителей? Как правило, Госавтоинспекция сама составляет списки таких водителей, о которых стало известно, что у них есть противопоказания к управлению, и направляет их в прокуратуру. Это работает в тех регионах, где у ГИБДД налажено взаимодействие с медицинскими организациями.

Также в некоторых регионах прокуроры по собственной инициативе осуществляют контроль. Обращаются в ГИБДД за получением информации о выданных правах, в том числе после лишения, затем запрашивают медицинские организации. И если выясняется, что кто-то из водителей имел противопоказания, то подает иск в суд об аннулировании водительского удостоверения.

Если ГИБДД будет получать сведения о противопоказаниях водителей, медсправки станут не нужны

Это не значит, что такой человек уже никогда не сможет сесть за руль. Пожизненно у нас прав не лишают. Если он излечится, у него будет стойкая ремиссия и медкомиссия это подтвердит, то права можно будет и вернуть.

Но пока такие водители выявляются только вышеописанными способами. А как покупаются медицинские справки, никому рассказывать не нужно. Тем более что сейчас в бланке этих справок нет отметки каждого врача. Поэтому и минуют псих- и наркодиспансеры некоторые водители.

В результате происходят такие ДТП, как недавнее, случившееся на третьем транспортом кольце в столице у пересечения с Кутузовским проспектом, когда неадекватный водитель на огромной скорости протаранил несколько автомобилей. К счастью, никто не погиб. Только после этого ДТП выяснилось, что водитель состоит на учете в психдиспансере. То есть прав у него вовсе не должно было быть.

Отчасти эту ситуацию исправит приказ минздрава, который вступает в силу с 1 марта этого года. Он возвращает в бланк справки графы с перечнем врачей, в которых они должны будут расписаться и поставить личную печать, удостоверяющую, что водитель ими допущен к управлению.

Но лишь отчасти. В прошлом году в МВД был разработан проект поправок в Закон "О безопасности дорожного движения", согласно которым врач, выявив противопоказания или ограничения к управлению, будет вносить эту информацию в базу данных, после чего действие медицинской справки будет приостанавливаться. Если по результатам обследования противопоказания подтвердятся, медицинская справка будет аннулироваться. Информация об этом тут же будет доступна в базе данных ГИБДД. И на ее основании будет прекращаться действие водительского удостоверения. Но как и положено через суд. То есть задействовать для этого прокуратуру уже не потребуется.

Законопроект прошел общественные слушания и сейчас находится в правительстве в ожидании внесения в Госдуму.

Примечательно, что при таком подходе, когда данные о противопоказаниях водителей будут попадать в базу данных ГИБДД, сами медсправки в их бумажном исполнении могут стать атавизмом. Зачем они будут нужны, если инспектор перед тем, как принять решение о том, выдавать права или нет, просто зайдет в базу данных, увидит, что противопоказаний нет, и вопрос решен. Или увидит, что тому или иному водителю противопоказано садиться за руль. Или он допущен к управлению, но с ограничениями. Более того, при таком подходе и сами права можно сделать бессрочными.