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26.01.2022 17:40
Рубрика: Происшествия

В Башкирии полиция задержала подозреваемого в избиении продавца

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

29-летний житель Бирского района задержан по подозрению в разбойном нападении на круглосуточный магазин-кафе в Бирске, где был жестоко избит продавец. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

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Преступление было совершено около восьми часов утра по местному времени 26 января. Действия нападавшего, одетого в камуфляжную форму, зафиксировала камера видеонаблюдения. Пострадавшую женщину госпитализировали с травмами головы.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции Бирского района установили личность предполагаемого злоумышленника - ранее судимого 29-летнего местного жителя. Его задержали в Балтачевском районе.

По версии следствия, около восьми часов утра подозреваемый зашел в магазин-кафе, попросил открыть ему холодильник, чтобы якобы взять оттуда спиртное. Продавец нажала на кнопку, а когда посетитель сказал, что дверцы холодильника не открылись, подошла посмотреть, в чем дело. В этот момент мужчина ударил ее. Сотрудниц магазина упала, но преступник продолжил ее бить ногами. Через некоторое время забрал из кассы выручку - около шести тысяч рублей и ушел.

- В отношении налетчика возбуждено уголовное дело по статье "Разбой", - уточнили в пресс-службе МВД по РБ.

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