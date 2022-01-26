В нижегородском Почаинском овраге появится террасный парк

В приволжской столице началась работа над одним из самых обсуждаемых в последние годы проектов развития территории: благоустройством Почаинского оврага. Одно время зеленую зону в центре приволжской столицы даже хотели застроить жилыми домами, но общественный резонанс заставил чиновников отказаться от этой идеи. Маятник качнулся в сторону зоны отдыха: в Почаинском овраге должен появиться террасный парк.

Вскрывать ли Почайну

К подготовке проекта террасного парка, который протянется от Малой Покровской до Скобы, приступили специалисты Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета (ННГАСУ). Ученым предстоит выполнить проектные работы, необходимые для инженерной защиты склонов оврага, реконструкции коллектора дождевой канализации и создания самого парка. Заключение госэкспертизы на проект должно быть получено до 30 ноября этого года. А на реализацию всего проекта получен инфраструктурный кредит в размере 1,6 миллиарда рублей.

О возможном будущем парка корреспонденту "РГ" рассказал доцент кафедры ЮНЕСКО ННГАСУ Александр Иванов.

Главный вопрос, на который первым делом предстоит ответить специалистам, - будет ли вскрыта верхняя часть реки Почайны, которая вот уже двести лет течет по трубам под землей.

По словам специалиста, у каждого из возможных вариантов есть свои плюсы и минусы.

- Возникает множество нюансов, которые невозможно учесть одним росчерком пера. Нужно, чтобы в это были вовлечены самые разные специалисты. Если территория Почаинского оврага останется без открытого водоема, то для рекреационных целей можно будет задействовать гораздо больше земельных ресурсов. Если появится водоем, это дает большее разнообразие в ландшафте. У меня до сих пор нет четкого ответа, в каком направлении нужно двигаться, - рассуждает Александр Иванов.

Стать частью геопарка

Но уже сейчас понятно: благоустройство Почаинского оврага станет важным стимулом в развитии не только приволжской столицы, но и всего региона. Александр Иванов уверен: Почаинский овраг должен стать частью огромного проекта по созданию так называемого геопарка ЮНЕСКО, в который войдут территории за пределами центра Нижнего Новгорода. Эта идея уже поднималась на встречах в комиссии по делам ЮНЕСКО при МИД России, и у нее есть все шансы быть реализованной. Но что такое геопарк и чем он отличается от других особо охраняемых природных объектов?

- Когда мы говорим о геопарке, то не добавляем никаких новых ограничений для природопользования. А ведем речь о развитии на этой территории науки, образования, низкоуглеродной экономики, туризма. То есть эта идея способствует не просто сохранению природного и культурного наследия, но и устойчивому развитию общества, города, всей нижегородской агломерации, - поясняет ученый.

По его словам, на территории Нижегородской области и соседних регионов есть три геологических объекта, которые имеют мировое значение. И это дает шанс на то, чтобы здесь появился геопарк ЮНЕСКО, между прочим - всего лишь второй по счету в России.

Первый из нижегородских объектов - это так называемая Пучеж-Катунская дислокация, в центре которой расположен девятый по размеру кратер на планете. На правом берегу Волги видны вздыбленные обломки слоев глины, сформировавшейся 260 миллионов лет назад и поднятой каким-то мощным природным явлением вроде извержения вулкана или падения крупного астероида. Эта территория имеет огромную ценность для специалистов.

Второй объект находится в Лысковском районе неподалеку от села Просек. Геологи называют его "золотым гвоздем" стратиграфии. Здесь доступны для изучения идеальные по форме слои юрского периода, которым около 160 миллионов лет.

И третий объект - это место слияния Оки и Волги. Десятки миллионов лет назад обе реки протекали по другим руслам, из-за таяния ледников они сместились. И огромные массы льда, превратившиеся в потоки воды, образовали тот самый бескрайний ландшафт, которым можно любоваться с волжского Откоса. Аналогов ему нет во всем мире, говорит Александр Иванов.

Грех не воспользоваться шансом

Помимо геологического наследия геопарк должен содержать десятки природных и сотни культурных объектов. И в этом смысле Почаинский овраг уникален.

- Здесь потрясающий микроклимат, практически бесшумная зона, вокруг которой расположены оживленные транспортные магистрали, никак не влияющие на тишину внизу. Во время летней жары здесь чаще, чем на соседних улицах, фиксируется комфортная температура, не превышающая 24 градусов. А зимой практически нет ветра. На территории Почаинского оврага живут десятки видов певчих птиц. Все это делает его уникальной рекреационной территорией. Есть такой термин - рефугиум (убежище). И при создании проекта мы уделим в первую очередь внимание характеристикам Почаинского оврага как рефугиума, - говорит Александр Иванов.

Чтобы Почаинский овраг стал не просто террасным парком, но еще и частью геопарка ЮНЕСКО, нужно будет обратиться при участии региональных властей в комиссию по делам ЮНЕСКО в РФ, а затем и в штаб-квартиру в Париже. Ученый уверен: у Нижегородской области есть все шансы обрести такой объект.

Кстати, единственный в России глобальный геопарк ЮНЕСКО находится в Башкортостане: это территория вокруг знаменитой горы Янгантау. По совокупности объектов геологического, природного и культурного наследия возможный геопарк на территории Нижегородской области может сравниться с геопарком Английской Ривьеры в Великобритании, уверен Александр Иванов.

Прямая речь

Михаил Веснин, житель Започаинья:

- Решение отказаться от застройки оврага и создать на его территории парк радует, конечно. Главное пожелание как у местного жителя - это сохранение существующей застройки. Тут не все жилье аварийное. Эти дома еще лет сто простоят. Поэтому при рассмотрении проектов строительства считаю необходимым учитывать мнение местных жителей. Пока мы только из новостей узнаем, что где-то прошли общественные слушания. Также хочется сохранить это место в максимально нетронутом виде, так как здесь сформировалась своя экосистема. Летом здесь в большом количестве можно услышать соловьев, дроздов и других птиц. Это тоже является украшением нашего города. Поэтому, создавая террасный парк, нужно учитывать и то, что можно легко разрушить эту экосистему.