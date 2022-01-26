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26.01.2022 10:27
Рубрика: Происшествия

Алтайская пенсионерка перевела жениху "Джеку Николсону" два миллиона

Текст: Сергей Зюзин (Барнаул)
Жительница Михайловского района Алтайского края в одной из социальных сетей познакомилась с мужчиной, представившимся военнослужащим иностранной армии. Пенсионерку не смутило, что мужчина назвался Джеком Николсоном - известным во всем мире киноактером.

В пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю рассказали, что бойфренд по переписке сообщил простодушной сельчанке, что скоро у него заканчивается контракт, и он хотел бы переехать на ПМЖ в Россию. Заодно "Джек Николсон" попросил помощи в оплате багажа, который, по его словам, необходимо растаможить на границе. Женщина перевела новому знакомому в общей сложности 2175560 рублей. С тех пор он на связь не выходил.

Фото: скрин из видео/ vesti.ru
Мошенники, похитившие у ветерана Василия Пронина 400 тысяч рублей, признали вину

Полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ - "мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Кроме того, сотрудники полиции обратились к жителям края с призывом:

- Помните, что при онлайн-знакомствах вы можете пострадать от действий мошенников. Ни при каких обстоятельствах не высылайте денежные средства незнакомым людям. Нельзя передавать посторонним лицам сведения о своих счетах и банковских картах, а также совершать действия со своими картами и вкладами, о которых просят незнакомые лица по телефону и по интернет-переписке, также не следует выполнять какие-либо действия под диктовку неизвестных со своей банковской картой в банкомате. При возникновении любых вопросов или сомнений необходимо обратиться за консультацией непосредственно в отделение банка либо позвонить на горячую линию финансовой организации, уточнить сведения по телефону доверия полиции, обратиться в ближайший отдел внутренних дел или даже к сотруднику полиции, которого вы увидели на улице.

На Алтае это далеко не первый случай мошенничества. Например, прошлым летом 56-летняя сотрудница одной из барнаульских больниц перевела 1 миллион рублей своему возлюбленному из Техаса - Джонни Расселу, назвавшемуся военным врачом. С Джонни жительница краевого центра подружилась на сайте знакомств. Обольститель заявил, что мечтает связать свое будущее с русской женщиной и хочет приехать к ней домой, а для этого ему требуются деньги. О другой жертве телефонных мошенников - слепой от рождения жительнице Бийска - "РГ" подробно рассказывала 15 сентября 2021 года. Жулики вынудили женщину продать квартиру и отдать им 2,5 миллиона рублей.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край

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