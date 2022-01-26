На Алтае мать, выставившая сына на мороз, покусала полицейских

В Алтайском крае мать и ее сожителя, который выставил пятилетнего пасынка голым на мороз, арестовали на два месяца. Женщине предъявили обвинение по трем статьям, в том числе за то, что она покусала полицейских при задержании.

Как сообщили в региональном следственном управлении, 31-летняя жительница Шелаболихинского района, которая воспитывала сыновей полутора, пяти и шести лет, обвиняется в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, систематическом избиении своих детей, а также в насилии по отношению к представителям власти. При изъятии детей из семьи женщина оказала сопротивление полицейским и укусила за руку сначала участкового, а затем, уже в отделе - инспектора ПДН.

Ее сожителю предъявили обвинение по одной статье - нанесение побоев несовершеннолетним.

- Обвиняемая не обеспечивала мальчиков необходимым питанием и одеждой, не устроила их в детские образовательные учреждения, часто злоупотребляла спиртным в присутствии детей, - подчеркнули в ведомстве. - Избивала малышей и позволяла это делать своему сожителю.

О жестоком обращении с маленькими мальчиками в этой семье стало известно от соседей. Они написали в соцсетях, что пятилетнего ребенка за плохое поведение выставили голым на мороз. Дети изъяты из семьи и пока находятся в больнице.

Как сообщили в прокуратуре Алтайского края, в Каменский городской суд уже подано исковое заявление о лишении их матери родительских прав и взыскании алиментов.