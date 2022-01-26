В Красноярском крае ввели обязательную вакцинацию студентов от COVID-19

Студенты вузов и профессиональных образовательных учреждений в Красноярском крае должны поставить прививку от коронавируса. Об этом сообщает сегодня Telegram-канал регионального управления Роспотребнадзора.

Новое требование касается учащихся, которым исполнилось 18 лет. Главный государственный санитарный врач по региону Дмитрий Горяев подписал соответствующие изменения в постановление с перечнем групп граждан, подлежащих вакцинации.

Согласно документу, к середине марта этого года как минимум 80 процентов студентов должны быть привиты от коронавирусной инфекции.

Ранее стало известно о дополнительных мерах по борьбе с распространением COVID-19, принятых в соседних с Красноярским краем регионах - республиках Тыва и Хакасия.