В Туве закрыли учреждения культуры и перевели школы на дистанционку

В Республике Тыва введены дополнительные меры для борьбы с коронавирусом. Жесткие ограничения связаны с осложнением эпидемиологической ситуации и распространением нового штамма "омикрон", который уже зафиксирован в Туве. Соответствующий указ, учитывающий рекомендации главного санитарного врача республики, подписал накануне глава региона Владислав Ховалыг, сообщили в правительстве.

С этого дня до 1 апреля запрещены массовые мероприятия и закрыты развлекательные, досуговые заведения, включая кинотеатры, концертные залы, библиотеки, музеи, дома культуры, спортивные объекты, физкультурно-оздоровительные комплексы, салоны красоты, игровые зоны. Приостановлена деятельность организаций дополнительного образования, творческих коллективов, автошкол. Заведениям общественного питания разрешено обслуживать клиентов только с шести до 23 часов.

С 25 января по 7 февраля детям до 14 лет запрещено посещать общественные места без родителей или законных представителей. Школьники с первого по восьмой классы, студенты переведены на дистанционный режим обучения. Прекращена работа детсадов (кроме дежурных групп). Введены и другие ограничения.

Напомним, за день до этого стало известно о дополнительных ограничениях, которые вступят в силу в соседнем регионе - Республике Хакасия.