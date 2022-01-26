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26.01.2022 04:18
Рубрика: Общество

В Туве закрыли учреждения культуры и перевели школы на дистанционку

Текст: Дмитрий Машуков

В Республике Тыва введены дополнительные меры для борьбы с коронавирусом. Жесткие ограничения связаны с осложнением эпидемиологической ситуации и распространением нового штамма "омикрон", который уже зафиксирован в Туве. Соответствующий указ, учитывающий рекомендации главного санитарного врача республики, подписал накануне глава региона Владислав Ховалыг, сообщили в правительстве.

Фото: iStock
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С этого дня до 1 апреля запрещены массовые мероприятия и закрыты развлекательные, досуговые заведения, включая кинотеатры, концертные залы, библиотеки, музеи, дома культуры, спортивные объекты, физкультурно-оздоровительные комплексы, салоны красоты, игровые зоны. Приостановлена деятельность организаций дополнительного образования, творческих коллективов, автошкол. Заведениям общественного питания разрешено обслуживать клиентов только с шести до 23 часов.

С 25 января по 7 февраля детям до 14 лет запрещено посещать общественные места без родителей или законных представителей. Школьники с первого по восьмой классы, студенты переведены на дистанционный режим обучения. Прекращена работа детсадов (кроме дежурных групп). Введены и другие ограничения.

Напомним, за день до этого стало известно о дополнительных ограничениях, которые вступят в силу в соседнем регионе - Республике Хакасия.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Тыва Пандемия коронавируса COVID-19

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